Při vlakovém neštěstí v JAR zahynulo nejméně 18 lidí, dalších 260 je zraněných

/VIDEO/ Nejméně osmnáct mrtvých a více než 260 zraněných si vyžádala srážka vlaku s nákladním automobilem, ke které došlo ve čtvrtek dopoledne v Jihoafrické republice. Osobnímu vlaku při ní vjel na železničním přejezdu do cesty nákladní automobil. Při srážce některé vagony vykolejily, převrátily se a začaly hořet.

K železničnímu neštěstí došlo mezi městy Hennenman a Kroonstad ležícími na území provincie Svobodný stát. Jihoafrické ministerstvo dopravy v tiskovém prohlášení uvedlo, že ke srážce došlo poté, co se řidič nákladního automobilu pokusil přejet železniční trať navzdory tomu, že viděl přijíždějící vlak.

„Řidič zariskoval. Myslel si, že to stihne, a vůbec nemyslel na to, co se může stát. Jeho rozhodnutí stálo mnoho lidí život,“ prohlásil ministr dopravy Joe Maswanganyi. Zároveň potvrdil, že se řidič nákladního automobilu, který z nehody vyvázl bez zranění, pokusil z místa neštěstí uprchnout. Místní policie ho však zadržela.

TRAIN CRASH & HORRIFIC FIRE: MT> @Marius4060: Shosholoza train derailed outside Kroonstad. pic.twitter.com/0vbSqDiqNH — The Fatal Moves Team (@FatalMoves) January 4, 2018

Ve vlaku mířícím z města Port Elizabeth do Johannesburgu cestovalo podle informací různých médií 400 až 700 pasažérů. Záchranáři uvedli, že většina cestujících naštěstí dokázala včas vyskočit z vlaku na koleje. Některé vagony totiž začaly po srážce hořet.

Obnovení provozu v oblasti tragédie zabere minimálně 36 hodin.