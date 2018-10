Při povodních v Itálii se utopila matka se synem. Zemi stále sužují lijáky

Stále se pohřešuje matčin druhý syn. K neštěstí došlo u města Lamezia Terme. Záchranáři oblast prohledávají helikoptérou. Informovala o tom agentura DPA.

Žena oba chlapce vyzvedla ve čtvrtek u prarodičů a jela s nimi domů. Záchranáři ale našli její auto prázdné. Po několika hodinách u rozvodněného toku nalezli asi kilometr od sebe dvě těla.

#Catania , Sicily, #Italy this afternoon 4th October with severe #flooding affecting the area again! Report: @Lasiciliaweb #severeweather #extremeweather #Flood pic.twitter.com/QvWeGHFckk

Hasiči jen minulou noc zaznamenali přes 70 telefonátů a 50 výjezdů. Povodňový stav je hlášen na Sicílii, v Kalábrii, Sardinii a Apulii. Regionální vlády žádají Řím, aby vyhlásil výjimečný stav.

Jih Itálie zasáhlo neobvyklé počasí, za které může cyklona, která způsobuje přívalové deště. První lijáky přišly ve středu, hlášeny jsou až do soboty.

Tweet: Žena, která zahynula se svým synem

New band of intense rainfall and thunderstorms moving into SE #Calabria including Crotone where significant flash flooding continues and will worsen with additional rainfall. #italy pic.twitter.com/K0n7wAkvU4