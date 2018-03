Při požáru v ázerbájdžánském hlavním městě Baku uhořelo asi 30 lidí

Hořet začalo na uzavřeném druhém oddělení. Dřevěnou stavbu centra oheň zcela zničil.

Bylo nasazeno deset hasičských brigád, v pátek ráno se požár podařilo uhasit. Příčina se vyšetřuje.

Oheň v protidrogovém centru v Baku

Na místo dorazili ministři pro mimořádné situace Kamaladdín Hejdarov a vnitra Ramil Usubov i vicepremiér Ali Hasanov, pod nějž spadá boj s drogovou závislostí.

Up to 30 #killed in fire at rehab centre in #Baku, #Azerbaijan ?? pic.twitter.com/81E6qlKSnX