Na největší tržnici v Nairobi vypukl požár. Zemřelo 15 lidí, na 70 bylo zraněno

Požár propukl ve 2:30 ráno místního času ve skladu dřeva, odkud se rychle rozšířil na celé tržiště Gikomba a přilehlé budovy. Hasiči živel dostali pod kontrolu až po hodině a půl.

Někteří lidé doslova uhořeli, zatímco další se nadýchali jedovatých zplodin. Mezi mrtvými jsou také čtyři děti, uvedl šéf hasičů Kangethe Thuku.

Gikomba je jedno z největších tržišť keňžské metropole. Sehnat se na něm dá prakticky cokoliv od oblečení přes zařízení do domácnosti. V minulosti jej ale již zachvátily požáry několikrát, přičemž se téměř pokaždé objevují spekulace o úmyslném zavinění.

Video: Požár Gikomby

Gikomba inferno death toll hits 15, nine other bodies feared trapped in a flat currently on fire. #GikombaFire pic.twitter.com/zSuQomh185