K přestřelce došlo v okamžiku, kdy se policisté kvůli podezření z prodeje drog pokoušeli prohledat dům. Policejního zásahu se účastnil tucet členů protidrogové jednotky, kteří násilím otevřeli dveře. Následně čelili střelbě ze strany jednoho či dvou podezřelých.

Zatím není známo, kolik policistů opětovalo palbu, uvedla agentura AP. Mrtvá těla útočníků byla objevena v okamžiku, kdy tým SWAT za pomoci robotů prohledával budovu, aby zjistil, zda je bezpečná.

Two Houston police officers are in critical but stable condition and two are expected to recover after being shot while serving a warrant, police said. Officials earlier said five officers were shot. Two suspects were killed. https://t.co/gR6R1gjArz pic.twitter.com/kTdLg3CJkW