Při střelbě na michiganské univerzitě zemřeli dva lidé, útočník uprchl

K incidentu došlo během posledního dne výuky před jarními prázdninami. Za střelce je považován devatenáctiletý muž tmavé pleti.

Okamžitě po oznámení střelby rozeslala univerzita studentům a zaměstnancům textové zprávy s varováním, aby se ukryli. Jelikož univerzitní kampus zůstává stále uzavřený, vyzvala školní správa rodiče, kteří si své děti chtěli odvézt domů na jarní prázdniny, aby se prozatím úchylili do místního hotelu.

„Všichni zůstaňte uvnitř a zamkněte se. Neupouštějte budovu, v níž se nacházíte, a nepohybujte se po kampusu,“ vyzvala na sociálních sítích i místní policie. Rovněž varovala před střelcem, který je stále ozbrojený.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.