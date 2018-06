Při střelbě v amerických novinách zemřelo pět lidí. Motivem byla pomsta

Čtvrteční útok v regionálních novinách Capital Gazette je nejtragičtějším dnem americké žurnalistiky za posledních několik let. Čtyři lidé zemřeli na místě a pátý po převozu do nemocnice. Jako podezřelý byl médii identifikován osmatřicetiletý Jarrod Ramos, který předtím dlouhé roky bojoval proti novinám před soudem i na Twitteru. A to poté, co v roce 2011 napsaly o jeho odsouzení za harašení.

Jarrod Ramos útočil v redakci Capital Gazette z pomsty.Foto: Jarrod W. Ramos/twitter.com/Anne Arundel Police Department

Podle informací agentury AP se útočník snažil zabránit své rychlé identifikaci a poškodil si bříška konečků prstů, aby mu nebylo možné sejmout otisky. Byl proto nakonec identifikován na základě porovnání podoby s fotografiemi.

Ramos podal podle serveru Daly Beast proti novinám žalobu, ale neuspěl s ní ani po odvolání. Jeho zášť proti Capital Gazette pak pokračovala celé roky, pouze se přesunula na internet.

BREAKING: Law enforcement official identifies suspect in Maryland newspaper shooting as Jarrod W. Ramos. — The Associated Press (@AP) June 29, 2018

Jako profilovou fotku na Twitteru použil snímek novináře Capital Gazette, který v roce 2011 napsal o jeho případu obtěžování. Na jeho hlavu ve Photoshopu umístil „značku oběti“ z japonské anime série Bersek. Tento komiks popisuje rituální vraždy lidí označených tímto znamením.

Fuck you, leave me alone @judgemoylanfrnd. — Jarrod W. Ramos (@EricHartleyFrnd) June 28, 2018

Na svém účtu pak často tweetoval hrozby násilí a smrti nejen proti Capital Gazette, ale i proti soudcům, kteří ho odsoudili. Advokát Zak Shirley, který zastupoval Capital Gazzete u soudu, potvrdil, že Ramos často na Twitteru vyhrožoval novinám.

„V té době jsme z něj měli obavy. Rozhodně se to stalo více než jednou,“ uvedl Shirley. „A bylo to kvůli jeho Twitteru,“ dodal.

Capital Gazette Newspaper shooting:

Police: it was a targeted attack

o Threats “as early as today”

o Suspect used smoke grenades

o Suspect made threats through social media

o Suspect is Jarrod Warren Ramos, 38

o Suspect sued @capgaznews over stalking story they wrote about him pic.twitter.com/AEHxGlD86p — David Begnaud (@DavidBegnaud) June 29, 2018

Ve čtvrtek odpoledne místního času se Ramos své hrozby vůči novinám rozhodl naplnit a vstoupil do redakce Capital Gazette vyzbrojený brokovnicí a kouřovými granáty, V místnosti začal střílet do lidí. Pět jich zabil, několik dalších zranil. Policie ho zadržela živého poté, co odložil svou pušku a schoval se pod jeden ze stolů v budově.

Jeho řádění nepřežili tři muži a dvě ženy, z nich byli čtyři novináři a jedna žena pracovala jako obchodní asistentka. Další dva lidé byli lehce zraněni.