Při střelbě v New Orleans zahynuli tři lidé

Tři lidé zemřeli a sedm dalších bylo zraněno při střelbě v americkém městě New Orleans. K činu došlo v sobotu pozdě večet na jihu města, uvedla místní policie. Palbu zahájili dva střelci v kapucích, vyzbrojeni byli dlouhou puškou a ruční pistolí.

Střelba v New OrleansFoto: ČTK/AP

"V New Orleans není žádný prostor pro násilí," prohlásila starostka LaToya Cantrell pro americkou stanici CBS.

"Mluvím ke všem v našem městě. Jsme tímto činem znechuceni, hluboce nás zasáhl. Máme už toho dost. Vyhasli zbytečně tři další životy. Musí to skončit. Stalo se to v mém sousedství, je to nepřijatelné kdekoliv," dodala.

V současné době probíhá vyšetřování. Policie zatím nikoho nezadržela, po útočnících pátrá.