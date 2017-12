Při vánočních útocích v Kábulu zahynulo 40 lidí. Přes 100 bylo zraněno

V českém reklamním průmyslu patřil Martin Jaroš k zadavatelům, kteří prosadili reklamy, jež vstoupily do českého kulturního povědomí. Řídil marketing Vodafonu, když vznikla kampaň s falešnými soby a sloganem "Ale my jsme řekli ne". V T-Mobilu uvedl Chucka Norrise a dvojici Vojty Kotka s Lukášem Pavláskem. Pak zmizel ve světě, působil v Maďarsku, v Turecku a není v Kataru. Na Vánoce přijel s rodinou do Prahy.