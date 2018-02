Střelec zaútočil na pravoslavný kostel v Rusku, zabil pět žen

Čtyři ženy zemřely přímo na místě střelby, pátá podlehla zraněním po převozu do nemocnice. Při útoku bylo zraněno dalších šest lidí včetně dvou členů místních bezpečnostních složek, napsala agentura TASS. Pachatele zastřelila policie.

„Právě jsem končil mši, když do kostela vtrhl vousatý muž, který zakřičel ‚Alláhu Akbar‘ a začal pálit po lidech,“ řekl ruským médiím místní kněz. Podle něj byl muž ozbrojen loveckou puškou a nožem.

PHOTOS: Site of #shooting in #Dagestan, shooter’s gun and body seen on site https://t.co/n1M7293MWB pic.twitter.com/WvvJsx1j38