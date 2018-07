Islámský stát udeřil na jihu Sýrie. Sebevražedný atentát již má přes 150 obětí

Suvajda je hlavní město stejnojmenného syrského guvernorátu, nacházející se blízko hranic s Jordánskem. Ve středu v něm došlo k rozsáhlým sebevražedným bombovým atentátům a dalším akcím, k nimž se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Byl to jeden z nejvražednějších džihádistických útoků v Sýrii. Informuje o tom agentura AFP.

Syrská organizace pro lidská práva uvedla, že útoky zasáhly hned několik oblastí celé provincie především v její jižní části, kam Islámský stát podnikl výpad z pouště na severovýchodu provincie. Útoky přišly zhruba týden po vládní ofenzívě podporované Ruskem, která se snažila vypudit ozbrojence Islámského státu ze sousední provincie na jihu země.

Islámský stát se přihlásil k odpovědnosti za útoky a oznámil, že " vojáci kalifátu", vybavení pásy s výbušninou omotanými kolem těla, zaútočili na syrské vládní pozice a na základny vezpečnostních a vojenských sil ve městě Suvajda.

Podle Syrské organizace pro lidská práva se přímo ve městě odpálili nejdřív tři sebevražední útočníci, k dalším výbuchům pak došlo ve vesnicích na sever a na východ od města. Později se ve městě odpálil ještě čtvrtý atentátník.

Flash attack by #ISIS suicide bombers targeting the towns of Al-Sharehi, Shabiki and Ghayda Hamayel #Sweida countryside. Pictures of two suicide bombers neutralized before attack in Al-Kasseib town. pro-gov. site claims 38 killed so far, 7 in critical condition #Syria pic.twitter.com/HHcCOAhy1r