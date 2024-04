Americký pár se po devíti měsících shledal se svou fenkou, která jim utekla. Dojemný příběh se stal v Kalifornii, ze které se tříletý kříženec teriéra dostal až do Michiganu. Našel se v místě vzdáleném 3 770 kilometrů, a to díky implantovanému čipu. Jak se tam dostal, není jasné.

Některé příběhy ztracených zvířat mají šťastný konec. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Jak z hollywoodského bijáku se šťastným koncem. Fenka Mishka, která z rodinného domu v kalifornském San Diegu nedaleko mexických hranic zmizela v polovině července minulého roku, se nyní opět setkala se svými páníčky.

V den, kdy se ztratila, ji začali majitelé intenzivně hledat. Prosby na sociálních sítích o jakékoliv informace však zůstaly bez odpovědi. Dlouhých devět měsíců museli čekat a přemítat, jestli se k nim jejich zvířecí mazlíček někdy vrátí.

Šok a dojetí

Nakonec je těsně před letošními Velikonocemi překvapila nečekaná zpráva. Na předměstí Detroitu v Harper Woods našla obyvatelka zatoulaného psa. Policie ho podle portálu Sky News vyzvedla a současně kontaktovala adopční skupinu The Grosse Pointe Animal Adoption Society. Veterinářka Nancy Pillsburyová posléze zjistila, že tříletá fenka je očipovaná. Díky tomu ke svému údivu zjistila, že páníčka má, ale až v San Diegu.

Potom už neváhala a zavolala Mehradovi a Liz Houmanovým, aby si pro Mishku přijeli. Po vyšetření a očkování proti vzteklině se mohla konečně vrátit domů. „Je to příběh jako z Hollywoodu,“ uvedl spolek na svém Facebooku.

Jak se dostala tak daleko?

Mehrad se zrovna nacházel v Minnesotě, a tak jel do Michiganu deset hodin. „Chybělo mi moje dítě. Udělal by to každý,“ řekl televizi Fox 2. Jeho manželka Elizabeth přiznala, že hledání nikdy nevzdala. Vylepila přes tisíc letáků, nosila s sebou všude vodítko. Až nyní se dočkala.

Mnozí se podivují nad tím, jak mohla tak malá fenka urazit tak velkou vzdálenost. Houmanovi navíc uvedli, že se za dobu odloučení naučila na povel sedět. „Podle mě ji někdo ukradl, prodal a pak skončila v Michiganu,“ uvedla ředitelka adopční společnosti Corinne Martinová. I po tak dlouhé cestě byla Mishka čistá a dobře živená. Veterinářka je právě proto toho názoru, že se o fenku někdo dobře postaral. Jak se na místo dostala, ale podle ní ví jen samo zvíře.

Neuvěřitelné příběhy se šťastným koncem

V minulosti se stalo mnoho podobných příběhů. Jedním z nejvíce šokujících se stal před dvěma lety. Ztracená fenka, jež shodou okolností pocházela také z Kalifornie, se se svými majiteli shledala až po dlouhých dvanácti letech. Třináctiletou fenku Zoey našli lidé, kteří viděli, jak ji někdo vyhazuje z auta poblíž města Stockon. Opuštěná fenka vypadala staře a nemocně. Příběh měl šťastný konec. Její tehdejší majitelka Michelle byla ze zprávy o nálezu fenky v naprostém šoku. Zároveň nadšeně souhlasila s tím, že ji přivede zpátky domů a dopřeje jí hezký zbytek života.

Ve stejném roce se neuvěřitelný příběh stal také ve Velké Británii. Rachael Lawrenceová z britského hrabství Essex po osmi měsících už pomalu přestávala doufat, že ještě někdy spatří svého kocoura Barnabyho. Nakonec ho poznala na základě jednoho mňouknutí, které se ozvalo při telefonátu s veterinářem.

Šťastné konce mají ale i některé příběhy z Česka. Příkladem je případ ztraceného psa Marwa z minulého roku, který se našel po třech týdnech. Do hledání šestiletého bostonského teriéra se mimo jiné zapojila i zpěvačka Lucie Bílá. Nakonec se zjistilo, že se pes několik týdnů schovával v polích.