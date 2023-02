Dodala, že vyšetřování případu pokračuje, protože není jasné, jak se muž dostal do moře.

Otce tří dětí lidé naposledy spatřili, když se před půlnocí vracel terénním vozidlem do svého venkovského domu. Podle informací španělského deníku El País se cestou ještě zastavil u svých přátel. Ten večer, ani následující noc však domů už nedorazil. Podle výpovědi přítelkyně ani neodpovídal na textové zprávy a nezvedal telefonní hovory.

Po dvou dnech bez kontaktu se rodina rozhodla ohlásit jeho zmizení na policii.

Úmrtí mohla předcházet nehoda

Pátrací tým prohledával oblast, v níž se muž mohl ztratit. Po asi čtyřiceti hodinách pátrání našel na pláži poblíž chráněné krajinné oblasti Rocas Coloradas jeho zničený vůz a o kus dál rozpůlenou helmu. Po těle ani jiných důkazech o jeho přítomnosti v oblasti však nebyly stopy.

Zlom v případu nastal až koncem února. Místní rybáři ulovili u města Caleta Olivia zhruba metr a půl dlouhého psohlava obecného, což je druh žraloka. Když jej začali kuchat, aby vyndali vnitřnosti, našli v jeho žaludku lidskou kůži a maso. Pozůstatky tvořilo předloktí s rozpoznatelným tetováním červené růže se zelenými listy. O svém nálezu pak rybáři informovali policii.

Právě tetování pomohlo rodině s identifikací pohřešovaného muže. Kriminalisté však ještě provedou testy DNA, aby identitu potvrdili. „Musíme mít vědecky podložené důkazy,“ citoval El País vyjádření policejního komisaře Cristiana Ansalda pro tamní média. Dodal, že na souši i ve vodě pokračuje pátrání po ostatních částech těla, a to za pomoci potápěčů i psů.

Úřady se taky snaží zjistit, co přesně se Barríovi stalo. Policie pracuje s verzí, že smrti Argentince mohla předcházet zranění po autonehodě. Podle Ansalda vyšetřovatelé doufají, že se jim podaří zjistit, proč Barría vlezl do vody a jak je možné, že ho sežral žralok. „Jednou z hypotéz je, že narazil do skály, vypadl z vozidla a jeho tělo pak z okraje pláže odneslo moře,“ uvedl komisař.

V době mužova zmizení totiž byly silné přílivové vlny. Policie podrobí analýze také vůz, aby zjistila, jak se nehoda stala.