Kreativní využití příbuzenského porovnání genetických vzorků ve veřejných databázích pomohlo americkým úřadům uzavřít pátrání po Williamu Leslie Arnoldovi. Zjistili, že mladík odsouzený v roce 1959 na doživotí za vraždu rodičů, po útěku z vězení žil desítky let v Americe a nakonec odešel do Austrálie. Tam zemřel v roce 2010. Na stopu je přivedl syn, který se chtěl dozvědět víc o svém otci.

V roce 1959 byl americký mladík William Leslie Arnold odsouzený za vraždu svých rodičů na doživotí. Policii ale z vězení unikl. Desítky let žil v Americe a nakonec odešel do Austrálie. | Foto: Shutterstock/Serhii Shcherbyna

Všechno začalo banální hádkou. Šestnáctiletý William Leslie Arnold se jedno odpoledne v roce 1958 pohádal se svými rodiči doma v Omaze, v americkém státě Nebraska. Chtěl si půjčit auto, aby se svou přítelkyní ze střední školy mohl zajet do drive-in kina. Rodiče odmítli. Mladíkův život následně změnil zločin a desítky let na útěku.

„Arnold svoje rodiče zastřelil, pak vzal auto, kvůli kterému se pohádali, a jel s přítelkyni do kina. Potom všem, i rodině, řekl, že rodiče jeli na výlet,“ popisuje web televize CNN.

Mladík rodiče zakopal na dvorku za domem a zprvu se mu dařilo předstírat, že se nic nestalo. „Chodil do školy, do kostela a dokonce zaskakoval v podniku svého otce. Pokud se na něj zákazníci ptali, tvrdil, že rodiče jeli na návštěvu za jeho dědečkem a babičkou," uvedl pro The Washington Post Matthew Westover z federální služby United States Marshals, který po muži pátral od roku 2020.

List dodává, že právě prarodiče ale nakonec do města přijeli zjistit, co je s Arnoldovým otcem a matkou. Když pak do domu přišla policie, mladík jí ukázal, kde rodiče zakopal. V následujícím roce se u soudu k oběma vraždám přiznal a dostal dvojnásobné doživotí. Dalších osm let byl vzorným vězněm v nebraské státní věznici.

S jedním dalším spoluvězněm ale postupně naplánovali útěk. „Domlouvali se s někým venku, pomoci inzerátů v místních novinách. Podařilo se mi zjistit, kdo jim pomohl získat vybavení k útěku. Byl to bývalý vězeň propuštěný na podmínku. Udělali to podobně jako ve filmu Útěk z Alcatrazu s Clintem Eastwoodem,“ řekl CNN vyšetřovatel Geoff Britton, který se případem důkladně zabýval. Dodal, že pomocník obstaral masky, které vězni použili, aby zmátli dozorce při každodenním sčítání.

Dobové zprávy v novinách zaznamenaly smělý únik přes čtyři metry vysoký plot s ostnatým drátem. Přes něj si vězni pomohli přehozením trička, v části věznice s nízkou ostrahou.

Zdroj: Youtube

„Následovalo pátrání ve čtyřech státech s nasazením vrtulníků, letadel a příslušníků místních, státních i federálních složek. Místní noviny Omaha World-Herald po třech měsících citovaly člena vězeňské stráže, který útěk označil za „nejčistší“ jaký pamatuje. Vyšetřovatelé později zjistili, že uprchlíci se dostali do Omahy a odtud autobusem do Chicaga, kde se rozešli. Řekl jim to spoluvězeň dopadený o rok později,“ popisuje další vývoj televize.

Druhý vězeň byl tedy zpět za mřížemi, ale po Arnoldovi jako by se země slehla. Případ až do devadesátých let vedla FBI, pak spis předala zpět do Nebrasky vězeňské služba a ta ho pak poslala další federální agentuře, U.S. Marhals, která má za úkol mimo jiné pátrání po uprchlých vězních.

„Nakonec jsem ho dostal v srpnu 2020 na stůl já. Byl to trochu vtip, tady máš, tohle určitě nevyřešíš. Kolegové si ho před tím předávali, jak šel kdo do důchodu, nebo do jiné práce,“ vysvětlil Westover, který sloužil od roku 2015 v úřadovně agentury právě v Nebrasce.

Příbuzenské vzorky

Westover k případu nastudoval vše, co se dalo najít. A rozhodl se sáhnout po moderních technologiích. Našel Arnoldova bratra, získal od něj vzorek DNA a začal zkoušet genetickou genealogii, relativně novou technologii, kterou proslavilo nalezení a dopadení Josepha Jamese DeAngela Jr. známého jako vrah ze zlatého státu. Metoda je založená na vysledování hledané osoby přes příbuzenské vzorky.

Vzorek bratra hledaného vložil policista do veřejné databáze používané ke genealogickým pátráním. První shody ho příliš nepotěšily, šlo o příbuzné, které už znal a prověřil. Westover musel počítat s tím, že muž, po kterém pátrá, je stále naživu. Proto v databázi nechal kontakt na sebe, ovšem neuvedl, že je vyšetřovatel.

Shodu, na kterou čekal, mu databáze ohlásila 19. srpna loňského roku. „Člověk, který se na mně obrátil, napsal, že se chce dozvědět víc o svém otci, sirotkovi původně z Chicaga. Viděl jsem slovo sirotek a viděl jsem, jak velká byla genetická shoda. Věděl jsem, že máme, koho jsme hledali, tohle musel být Arnoldův syn. Hotovo, dohráno,“ vzpomínal na své nadšení pro The Washington Post Westover.

Zdrcený syn

Úplné uzavření případu trvalo ještě pár týdnů. Westover mimo jiné čekal, až mu úřady potvrdí, že John Damon, jak znělo nové jméno uprchlého, je skutečně mrtvý. 24. srpna pak měl videohovor s Arnoldovým synem a jeho manželkou, aby jim řekl pravdu, že je americký federální policista, který po jeho otci pátrá, protože zavraždil své rodiče a víc než čtyřicet let prožil na útěku z vězení, popisuje americký list.

Dodává, že syna zprávy o skutečné totožnosti jeho otce velmi zasáhly. „I pro mě to bylo těžké dívat se na čiré emoce a na chlápka, který se právě dozvěděl, že jeho táta byl vrah, jenž utekl z vězení. Nedokážu si představit, jak těžké musí pro člověka být, když se s tímhle musí vyrovnat,“ řekl Westover.

List dodává, že novou totožnost začal Arnold užívat téměř ihned po útěku. Jako Damon se nejprve oženil se svobodnou matkou čtyř dětí v Chicagu. Pár se nakonec rozešel a Damon se odstěhoval do Kalifornie, znovu se oženil, měl dvě děti a nakonec počátkem devadesátých let Spojené státy americké opustil.

Nejprve přesídlil na Nový Zéland a poté do Austrálie, kde se stal se úspěšným obchodníkem, který často za prací cestoval. Vychoval dvě děti a se svou druhou ženou zůstal až do své smrti.

Větší odkaz

Pro Westovera skončil případ v březnu cestou do Austrálie. Setkal se Arnoldovým synem a navštívil také Damonův hrob a vyfotil ho spolu se svým služebním odznakem a vyhláškou o pátrání.

Arnoldův syn, který trval na zachování soukromí své rodiny, odmítl vystupovat v médiích, ale poskytl CNN vyjádření. „Na odběrové sadě pro vzorky DNA není varování, že byste se mohli dozvědět věci, které byste raději nechtěli vědět. Ale nelituji a jsem rád, že jsem se dozvěděl pravdu o svém otci. Je sice šokující zjistit, že jeho život začal hrozným zločinem, ale jeho odkaz zahrnuje mnohem víc. Pamatovat si ho budu jako dobrého otce, který se o nás uměl postarat a který mi vštípil lásku k hudbě a úsilí být vždy co nejlepším člověkem,“ sdělil Arnoldův syn americké televizi.