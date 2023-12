Rodině Ryderových z kanadského Ontaria se před dvěma lety ztratil milovaný kocour Corbin. Už ani nedoufali, že ho ještě někdy uvidí. Letos v létě se ale s mazlíčkem opět shledali. Corbinovo dobrodružství je jedním z devíti příběhů vděčnosti uplynulého roku, které vybrala centrální redakce Deníku.

Kočka, ilustrační foto | Foto: Wikimedia Commons, David Corby, CC BY 2.5

Deník vděčnostiZdroj: DeníkKdyž kanadská rodina Ryderových před několika lety přijala nového člena - černobílé kotě - rodiče s dětmi jej pojmenovali Corbin. Jméno vybrali podle oblíbeného filmu, podobně se totiž jmenuje postava Bruce Willise v Pátém elementu. V tu chvíli nemohli ani tušit, že jejich černobílý chlupatý parťák sám zažije příběh trochu jako z akčního filmu - přežije osamocen v divočině a proletí se letadlem.

Kocour se jednoho dne ztratil a po neúspěšném hledání se jeho majitelé začali smiřovat s tím, že musí být mrtvý. Letos se k nim ale dva roky pohřešovaný Corbin díky pomoci mnoha dobrovolníků vrátil. „Bylo to jako jízda na horské dráze, ale dobrá. Nedokážu ani vyslovit, jak jsme vděční. Nikdy nebudeme schopni dostatečně poděkovat všem záchranářům za to, co udělali,“ prohlásila Corbinova majitelka Justice Ryderová.

Čtyřnohý přítel zmizel v roce 2021 z domu v osadě Rattlesnake Harbour v Ontariu, kde tehdy rodina žila. „Mysleli jsme si, že ho něco ulovilo. Obvykle se netoulal nikde daleko, takže když zmizel, vůbec jsem to nechápala,“ řekla Ryderová kanadské stanici CBC.

Usilovné pátrání nepomohlo, po Corbinovi jakoby se slehla zem. Po půl roce se pak Ryderovi přestěhovali do Nového Skotska, na místo vzdálené 1500 kilometrů od původního obydlí, a přestože na Corbina nezapomněli, mysleli si, že už ho neuvidí.

O to větší byl šok Ryderové, když letos narazila na Corbinovu fotku na sociální síti, kam ji vyvěsila žena žijící nedaleko jejich původního bydliště s tím, že našla zatoulaného kocoura. Po pár zprávách bylo jasné, že jde skutečně o ztraceného mazlíčka. Jediným problémem bylo, jak jej dostat k Ryderovým.

To nakonec zařídila rodinná známá Sandi Fettesová. „Narazila na charitativní organizaci Canadian Wings of Rescue, do níž je zapojeno 200 pilotů malých soukromých letadel, kteří zdarma nebo pouze za nepatrný poplatek převážejí na požádání organizací zvířata, kam je potřeba,“ vysvětlila stanice CBC.

Dobrovolníky Corbinův příběh dojal, a tak jednoho dne pilot Greg naložil Corbina po veterinární prohlídce do letadla a dopravil jej za jeho blízkými. Navzdory tomu, že nikdo neví, čemu musel kocour dva roky čelit, se prý jeho přítulná povaha ani trochu nezměnila.