Ruská média společně s Ruskou federální agenturou pro leteckou dopravu Rosaviacija ve středu oznámila, že po havárii soukromého letadla zemřel šéf Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin. Celá nehoda je zahalena tajemstvím. Co se zatím ví?

Šéf Wagnerovců Jevgenij Prigožin je zřejmě po smrti. Havárie letadla je stále zahalena tajemstvím | Foto: Profimedia

Dlouhou dobu byl Prigožin blízký spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina. V červnu tohoto roku se vše změnilo. Stal se hlavou povstání a následného tažení na Moskvu. Nyní je zřejmě po smrti a množí se otázky, co se vlastně stalo.

Zemřela v Prigožinově stroji. Letuška před cestou: Něco nám opravují na letadle

Nejpalčivější je, proč soukromé letadlo s deseti lidmi na palubě spadlo. Ruští představitelé podle portálu BBC pouze potvrdili, že se letadlo Embraer Legacy, které vlastnil Prigožin, zřítilo v oblasti Tver severně od Moskvy. Letadlo údajně při dopadu na zem hořelo a ve vzduchu bylo méně než půl hodiny. Předpokládá se, že bylo na cestě z Moskvy do Petrohradu.

Na kanálu Wagnerovy skupiny Grey Zone na síti Telegram se ale mělo objevit, že letadlo sestřelila ruská armáda. Autoři tvrzení však nemají důkazy. Na profilu dále psali, že druhé soukromé Prigožinovo letadlo bezpečně přistálo v moskevské oblasti. Telegramový kanál rovněž Prigožina označil za hrdinu a vlastence, jenž zemřel rukou „zrádců Ruska“.

Kde se zřítilo Prigožinovo letadlo:

V Rusku spadlo letadlo, posádka zahynula. Mezi mrtvými je údajně i šéf wagnerovců Jevgenij PrigožinZdroj: ČTK

Zásah zvenčí

Podrobnější informace ohledně příčiny nehody jsou nejasné. Vojenský analytik Sean Bell pro portál Sky News uvedl, že letecké havárie jsou často následkem špatného počasí. Situace u Prigožina je však zcela jiná. „Letadlo vypadá, jako by se úplně vymklo kontrole. Stáčí se ve spirále dolů, vychází z něj pára. To vše naznačuje, že mělo nějaké katastrofické selhání,“ uvedl znalec.

Na palubě podle jiného analytika Michaela Clarka pravděpodobně nebyla bomba, spíše to vypadá, jako by ho zasáhlo něco zvenčí. To muselo způsobit dostatečně velké poškození, aby naprosto znemožnilo ovládání.

Zdroj: Youtube

Na palubě byla kromě Prigožina jeho pravá ruka Dmitrij Utkin, šéf jeho ​​ochranky Valerij Čkalov a další čtyři cestující a tři členové posádky. Ruské úřady uvedly, že nikdo nepřežil. V současnosti místo ještě prohledává záchranná služba. Rovněž bylo zahájeno vyšetřování příčiny havárie, nad kterým převzal kontrolu guvernér Tverské oblasti Igor Rudenja.

Poslední projev

Prigožin se v posledních týdnech držel mimo pozornost veřejnosti. Na základě dohody o ukončení povstání proti němu měli stáhnout všechny obvinění s tím, že se přesídlí do Běloruska. Zdálo se, že se tak doopravdy stalo. Před měsícem se také mělo na sítí Telegram objevit video, které zachycuje Prigožina, jak vítá v Bělorusku bojovníky.

O několik dní později ho někdo vyfotil v Petrohradě, kde se zúčastnil rusko-afrického summitu.

Poslední projev Prigožina:

Zdroj: Youtube

Začátkem tohoto týdne měl také Prigožin poprvé od vzpoury přednést prostřednictvím videa proslov. Maskovaný vůdce Wagnerovy skupiny v poušti promluvil o tom, že jeho žoldnéři do Afriky přináší více svobody. Sdělil také, že bojují proti teroristickým skupinám.

Vzkaz od Putina

Reakce světových osobností na havárii se různí. Bývalý britský důstojník Christopher Steele řekl, že věří, že byl incident po neúspěšné vzpouře „nevyhnutelný“. Informován byl i americký prezident Joe Biden. „Pokud se zprávy potvrdí, nikdo by neměl být překvapen,“ uvedla mluvčí americké národní bezpečnosti Adrienne Watsonová.

Reakce na smrt Prigožina? Wagnerovci se snaží dostat do Ruska, tvrdí média

O příčině havárie má jasno i bývalý náčelník britské armády Richard Dannatt. „S největší pravděpodobností za ní stojí Putin. I kdyby to nenařídil on sám, byl to někdo, kdo ví, co by si přál,“ řekl.

Ředitel CIA Bill Burns a ministr zahraničí Antony Blinken podle portálu CNN poukázali na Putinovu dlouhou historii odplat a frekvenci, s jakou ruští kritici umírají za záhadných okolností.

Úmrtí Prigožina? V Rusku se toho bez vědomí Putina mnoho nepřihodí, uvedl Biden

Jak na Prigožinovu smrt zareagovala ruská veřejnost? Už v době jeho vzpoury bylo vidět, že má mezi Rusi nemalý podíl příznivců. Ve středu večer se lidé shromáždili v Petrohradě, aby mu vzdali hold. Přinesli květiny, svíčky a nášivky ve tvaru znaku Wagnerovy skupiny. Fotografie ukázaly řadu truchlících lidí, včetně mladých mužů, a teenagerů, kteří se smutně objímají.

Objevují se však zprávy, že mnoho lidí Prigožinova smrt nešokovala, naopak byli překvapeni, že nezemřel dříve. O tom, jaký osud čeká vůdce Wagnerovy skupiny se podle serveru BBC mezi lidmi v Rusku spekulovalo už několik týdnů. Už když jeho muži pochodovali na Moskvu, si mnozí mysleli, že jsou Prigožinovy dny sečteny.

Vnitropolitická vojenská krize v Rusku způsobená vzpourou Wagnerovy skupiny vedené Jevgenijem Prigožinem započala 23. června. Důvodem byly dlouhotrvající spory s regulérní ruskou armádou ohledně postupu ve válce na Ukrajině. Povstání skončilo hned den poté, kdy postup na Moskvu zastavil běloruský prezident, který Prigožina přemluvil k deeskalaci konfliktu.