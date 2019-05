Andrzej Duda, Andrej Babiš, dokonce slovenský premiér Peter Pellegrini. A až potom, úplně nakonec, Viktor Orbán.

Na to, jak nadšeně vítal maďarský premiér Orbán vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách před dvěma a půl rokem, si dal americký prezident s pozváním do Bílého domu pořádně na čas. Důvodů k tomuto místu posledního v řadě zavdal Orbán velmi mnoho.

Budapešťská vláda vyvolala spory s Kyjevem kvůli menšinovému maďarskému školství na Ukrajině a komplikovala kvůli tomu i pomoc NATO Kyjevu. Od Rusů, nikoli od Američanů si Orbán nechává dostavět jadernou elektrárnu Paks.

Budapešť také ignoruje výzvy USA k bojkotu čínské mobilní firmy Huawei, naopak s ní jedná o vybudování jejího evropského logistického centra právě v Maďarsku. A v neposlední řadě je tu také vypovězení americké Středoevropské univerzity z Budapešti.

Porušování zásad demokracie

Pak jsou ale věci, které Donaldu Trumpovi, na rozdíl od jeho předchůdce Baracka Obamy, na Viktoru Orbánovi tolik nevadí. Je to především porušování zásad demokracie, které bylo předchozí americké garnituře natolik trnem v oku, že se Maďarsko kvůli tomu dostalo de facto do diplomatické klatby. A „autoritář“ Orbán měl dveře do Bílého domu zavřeny.

Pokud jde o tvrdý přístup k migrantům, proti kterým postavil Orbán na hranici střežený plot, v tom je maďarský vůdce Trumpovi dokonce velmi sympatický. „Děláte dobrou práci a dokázal jste garantovat své zemi bezpečnost,“ uvedl Trump na pondělní tiskové konferenci po setkání s Orbánem.

„Je to trochu kontroverzní, ale to je v pořádku,“ dodal k maďarskému premiérovi. Orbán na toto téma prohlásil, že s americkým prezidentem sdílí názory na migraci a pochválil ho za obranu „křesťanských hodnot“.

Bílý dům za zbraně

Trump také po jednání řekl, že Maďarsko je dobrým členem NATO. V posledním roce vzrostl maďarský rozpočet na obranu o víc než patnáct procent a země poprvé od roku 1989 mohutně investovala do výzbroje, včetně nákupu několika desítek tanků Leopard.

Podle médií byla jednou z věcí, která otevřela Orbánovi dveře do Bílého domu, příslib velkých zbrojních zakázek pro USA. Maďarsko chce údajně svoje letectvo, postavené jako to české na gripenech, přezbrojit na v současnosti nejmodernější americké F-35 Lightning II.