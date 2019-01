Přijímání migrantů není pro Slovensko politicky a společensky přijatelné, uvedl slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák před dnešní návštěvou Vídně. Zároveň ale zdůraznil, že země odmítající migrační pakt jsou "na špatné straně dějin". Právě migrační politika by měla být jedním z témat jednání Lajčáka s rakouskou šéfkou diplomacie Karin Kneisslovou.

"Pro Slovensko není politicky a společensky přijatelné přijímat migranty. Společnost na to není připravena," citovala slovenského politika APA. Lajčák přitom vyzval k nalezení "evropského řešení, které bude přijatelné pro všechny".

"Pokud chceme mít fašistickou vládu, pak je jen třeba Slovensko nutit přijímat tyto lidi proti vůli 99 procent. Ať se nám to líbí, nebo ne, taková je teď realita," poznamenal Lajčák. Slovensko je však podle něj připraveno nadprůměrně přispívat do pohraniční agentury Evropské unie Frontex nebo do unijních fondů pro Afriku.

Obrovská chyba Komise

"Evropská komise bohužel udělala obrovskou chybu, když věřila, že tuto citlivou záležitost vyřeší byrokratickým, mechanickým opatřením, jako je přerozdělování," řekl Lajčák. "Evropě byla způsobena velká politická újma. Opravdu to vrátilo stereotypy starých a mladých členských států, Západu a Východu. A vznikla hluboká nedůvěra mezi občany a institucemi," dodal.

"Musíme EU opět sjednotit," zdůraznil Lajčák. "A to se nikdy nestane, pokud jedna skupina členů bude jiným vnucovat své řešení," varoval šéf slovenské diplomacie.

Lajčák však vyjádřil politování, že jeho země odmítla globální migrační pakt, stejně jako USA, Česko, Rakousko nebo Maďarsko.

"Jsem velmi zklamán z toho, že moje země se připojila k tomuto klubu. Nejsem hrdý na to, že je Slovensko v této skupině zemí, protože je to skupina, která stojí na špatné straně dějin," prohlásil Lajčák, který loni jako předseda Valného shromáždění OSN pakt pomáhal vyjednávat.

Nejtěžší rozhodnutí kariéry

Kvůli odmítání paktu slovenskou vládou Lajčák v listopadu ohlásil svou demisi. Nakonec ji ale stáhl. V rozhovoru s APA to označil za možná nejtěžší rozhodnutí ve své kariéře.

Od migračního paktu, který je právně nezávazným dokumentem, si jeho příznivci slibují mezinárodní spolupráci v řešení problémů migrace či lepší boj proti pašerákům lidí. Podle kritiků ale text prezentuje migraci jako pozitivní fenomén, čímž podporuje nekontrolovanou migraci. Jeho odpůrcům vadí i to, že text stírá rozdíl mezi nelegální a legální migrací.