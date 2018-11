Příkaz zabít saúdského novináře přišel z nejvyšších míst, tvrdí Erdogan

Opozičního novináře Džamála Chášukdžího, který přesně před měsícem zmizel poté, co vstoupil do budovy saúdskoarabského konzulátu v tureckém Istanbulu, nařídil zavraždit někdo z nejvyšších pater saúdskoarabské politiky. V článku, který v pátek zveřejnil americký list The Washington Post, to prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

„Na druhou stranu ale nevěřím, že by král Salmán, správce svatých mešit, nařídil úder proti Chášakdžímu,“ zdůraznil Erdogan. Také se zdržel toho, aby přímo obvinil i de facto vládnoucího korunního prince Muhammada bin Salmána. ČTĚTE TAKÉ: Snoubenka zavražděného saúdského novináře obviňuje USA z nečinnosti Chášukdží, který pracoval jako sloupkař pro The Washington Post, byl přitom velice hlasitým kritikem nejen saúdskoarabské vlády, ale právě korunního prince. Jeden z Erdoganových poradců minulý týden prohlásil, že MbS, jak je Muhammad bin Salmán neformálně přezdíván, měl na svých rukou Chášukdžího krev. Rozčtvrcení mělo urychlit rozpuštění Saúdskoarabská vláda zpočátku trvala na tom, že Chášukdží v pořádku opustil konzulát. Teprve po několika týdnech připustila, že zemřel při neplánované „špinavé operaci“. Minulý týden pak saúdskoarabský vrchní prokurátor Saúd Mudžíb připustil, že útok byl připraven. ČTĚTE TAKÉ: Chášukdží byl členem radikální muslimské organizace, řekl saúdský princ "Obdobný zločin nesmí být na naší půdě znovu spáchán. Pokud budou dotyční ignorovat toto varování, bude to mít vážné následky," upozornil Erdogan. V pátek turecký deník Hürriyet citoval jiného Erdoganova poradce, podle něhož tým, který novináře zavraždil, rozřezal tělo, aby se ho lépe zbavil. "Z nejnovějších informací vyplývá, že Chášukdžího rozčtvrtili proto, aby napomohli lepšímu rozpuštění jeho těla," uvedl Yasin Aktay. ČTĚTE TAKÉ: Na likvidaci těla zavražděného saúdského novináře použili kyselinu

Autor: Pavel Škopek