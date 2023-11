Energetický Prime drink je pro české děti trendem, který odráží oblibu sociálních sítí a influencerského světa. Rodiče a odborníky ale děsí svým složením, především kvůli extra vysoké dávce kofeinu a také ceně, kterou jsou jejich potomci za nápoj ochotní dát. V Česku se zatím jedná o novinku, která se začala volně prodávat v obchodech. Na zahraničních trzích je ale k mání nápoj už déle. V řadě zemí se proti němu zvedl odpor a zavedla řada omezení.

Nápoj Prime drink si oblíbily i české děti. Podle odborníků ale pro ně není vhodný. | Foto: Deník/František Bílek

Ve Spojených státech amerických proti nápoji vyrazil do boje i například demokratický senátor za stát New York Chuck Schumer. V červenci vyzval Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), aby složení Prime drinku prošetřil a vydal doporučení, která by omezila reklamu nebo marketing a nápoj tak přestal ohrožovat děti.

„Většina rodičů o něm nemá ponětí, roste se ze světa sociálních médií a influencerů. Děti to vidí na svých telefonech a mají pocit, že ho skutečně potřebují. Tento produkt má ale v sobě tolik kofeinu, že se může jít Red Bull stydět. Na rozdíl od něj má ale jediný skutečný cílový trh – děti do osmnácti let,“ rozčílil se senátor.

Podle odborníků je nápoj Prime pro děti nebezpečný:

České děti si oblíbily nebezpečný nápoj. Tikající bomba děsí experty i rodiče

Vyšetřování se ale zaseklo na mrtvém bodě. A to kvůli faktu, že na každém balení nápoje je uvedeno, že není vhodný pro děti do osmnácti let. „Společnost Prime ve svém prohlášení pro deník The New York Times uvedla, že obsah kofeinu je srovnatelný s jinými nejprodávanějšími energetickými drinky na trhu a splňuje nařízení a pokyny FDA,“ citoval společnost zmíněný deník.

Proti Prime drinku zakročila na vlastní pěst řada škol a pití nápoje na své půdě zakázala prostřednictvím školního řádu. A to nejen v Americe. O opatřeních na jednotlivých školách informují například britská nebo australská média.

Zdroj: Youtube

„Školy po celé zemi zakazují studentům nosit do školy energetický nápoj s vysokým obsahem kofeinu poté, co kampaň influencerů KSI a Logana Paula na sociálních sítích vyvolala kolem tohoto drinku šílenství. Plechovka nápoje obsahuje téměř dvojnásobek množství kofeinu, které je v Austrálii v nápojích povoleno,“ doplnila vysílací společnost Australian Broadcasting Corporation.

Nelegální prodej?

V červenci rázně zakročily i kanadské úřady. Tamní potravinová inspekce nechala nápoj stáhnout z prodeje.

Zahraniční média si ale všímají, že se Prime drink dostal na pulty obchodů navzdory tomu, že jeho složení odporuje národním regulím a do země ho není prakticky možné legálně napřímo dovážet. „Složité je to s e-commerce. Online prodejci mají problém s dodržováním předpisů. Běžně se také využívá cesta prodeje přes třetí zemi. Výrobce může prodat svůj produkt na jiné území, odkud jej distributor nebo obchodník nakonec vyváží do Kanady, aniž by o tom výrobce informoval,“ všimla si kanadská stanice CBC.

Chuť přebíjí strach ze závislosti. České děti si oblíbily nikotinové sáčky

Nelegální je prodej Prime drinku také v Dánsku, na Novém Zélandě či Nizozemsku. Plošný zákaz pro pití ve školách vydala například Jihoafrická republika. Oproti tomu v Německu je naopak Prime volně dostupný, tento týden tam bude dokonce v akční slevě v oblíbeném obchodním řetězci.