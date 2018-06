Příměří v Afghánistánu se západem slunce končí. Tálibán ho neprodlouží

AKTUALIZOVÁNO 44 5

ČSSD v jednáních o menšinové vládě s hnutím ANO udělala maximum a nemá kam ustoupit. V souvislosti se sporem o nominaci Miroslava Pocheho (ČSSD) do funkce ministra zahraničí to dnes v pořadu televize Prima Partie řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Nevyloučil, že by spor o personálie mohl v krajním případě znamenat konec plánu na vládu s ANO. Proti Pochemu mají výhrady prezident Miloš Zeman i komunisté, kteří by měli vznik kabinetu umožnit.