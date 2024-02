Hamás předložil návrh na příměří: Tři fáze, výměna rukojmí, stažení vojsk z Gazy

Palestinské hnutí Hamás v odpovědi na zprostředkovaný návrh dohody s Izraelem navrhuje vlastní plán příměří, které by trvalo ve třech fázích celkem čtyři a půl měsíce. Během nich by Hamás postupně propustil všechny zbývající rukojmí výměnou za palestinské vězně, izraelské síly by stáhly z Pásma Gazy a byla by uzavřena dohoda o ukončení války. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu večer podmínky Hamásu odmítl, Izrael podle něj bude ve válce pokračovat až do „absolutního vítězství“.

Izraelský voják sedí na tanku během příprav na pozemní manévry v Pásmu Gazy, 28. října 2023. | Foto: Profimedia