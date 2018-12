Uzavřené příměří zahrnuje stažení vládních i povstaleckých jednotek a podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese by mohlo být výchozím bodem pro ukončení bojů a humanitární krize v Jemenu.

Noční boje a letecké údery si v Hudajdá vyžádaly život 29 ozbrojenců, včetně 22 povstaleckých Húsíů a sedmi provládních vojáků, řekl agentuře AFP nejmenovaný pro vládní činitel. Dodal, že během útoku Húsíů bylo zadrženo sedm rebelů.

Jeden z obyvatel agentuře telefonicky sdělil, že noční střety byly tvrdé a zvuk letadel byl nad přístavem slyšet celou noc až do páté hodiny ranní (2:00 středoevropského času).

Další z místních obyvatel, který hovořil pod podmínkou anonymity, pro AFP uvedl, že boje ve městě stále pokračují. "Stále slyšíme přelétávat tryskáče a následné letecké údery, nevíme však, na co se jednotky zaměřují," dodal.

#Yemen #SaudiWarOnYemen#Yemeni army attacked a site of #Saudi army in Jizan yesterday.

Saudi soldiers fled away when they were fired.

Armed vehicle of Saudi army was abandoned, several Saudi soldiers were killed and wounded. pic.twitter.com/YkHadXILoT