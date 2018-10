Příměří v Idlibu musí pokračovat, shodli se Putin, Merkelová i Erdogan

V syrském Idlibu musí pokračovat příměří, které předejde dalšímu krveprolití. Urychleně by měl rovněž vzniknout výbor, jehož úkolem bude vytvoření nové syrské ústavy. Podle agentury Reuters se na tom na čtyřstranném summitu, který dnes hostil Istanbul, shodli lídři Francie, Německa, Ruska a Turecka.

Schůzka francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německé kancléřky Angely Merkelové, ruského prezidenta Vladimira Putina a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana se konalo v pavilonu sultána Mehmeda VI. Budova je oficiálním sídlem tureckého premiéra, ale slouží i reprezentativní prostor pro státní návštěvy.

„Celý svět nás dnes sleduje. Doufám, že budeme jednat s upřímným a konstruktivním porozuměním a naplníme tak očekávání,“ uvedl před zahájením summitu Erdogan, kterého citovala stanice Svobodná Evropa.

Státníci se na dnešní schůzce zabývali zejména blízkou budoucností zničené Sýrie, kterou již sedm let sužuje občanská válka. Ta si dosud vyžádala na 400 tisíc lidských životů a milion vysídlených. V závěrečném komuniké se shodli na tom, že řešením syrského konfliktu musí být celistvý stát, na jehož obnově se budou pod záštitou OSN podílet všechny syrské strany.

Rusko chce hrát aktivní roli

Na společné tiskové konferenci turecký prezident oznámil, že ústavní výbor by měl být zformován do konce letošního roku. Jeho ruský protějšek Putin poté prohlásil, že jeho země by v tomto výboru chtěla hrát aktivní roli. Turecko by podlo něho mělo co nejdříve vytvořit v provincii Idlib demilitarizovanou zónu.

Německá kancléřka Merkelová po jednání zdůraznila, že její země nebude tolerovat žádné použití chemických zbraní, k němuž se podle Západu režim syrského prezidenta Bašára Asada v minulosti opakovaně uchýlil a způsobil tak smrt mnoha civilistů.