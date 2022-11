Nikdo dodnes neví, co přesně se stalo. V roce 1889 prožíval vládce Habsburské monarchie František Josef I. jednu z nejhorších chvil své vlády. Jeho syn Rudolf , korunní princ, zemřel na zámečku Mayerling. Okolnosti jeho smrti jsou dosud překryty tajemstvím. Císař nejenže ztratil syna, navíc se musel vyrovnat s tím, že šlo pravděpodobně o sebevraždu, jejíž motivy jsou do jisté míry nejasné. Je až podivnou shodou okolností, že o deset let později téměř identickou tragickou situaci zažil panovník jiné země, ne až tak vzdálené. Tím nešťastným otcem byl druhorozený syn legendární britské panovnice Viktorie, princ Alfréd.

Utrpení dcery královny Viktorie Alice: Mateřským polibkem rozhodla o své smrti

V době příchodu na svět byl princ Alfréd po svém starším bratrovi v pořadí druhým následníkem britského trůnu, ovšem postupem času se v nástupnické linii propadal stále níže. Přesto si princ dokázal v monarchii zajistit jisté významné prvenství - jako vůbec první člen královské rodiny absolvoval cestu kolem světa a byl vůbec prvním britským princem, který vstoupil na některá nejvzdálenější britská území.

Snad nejslavnější je v tomto směru Alfrédova návštěva Austrálie - a to nejen proto, jak hladce si získal srdce Australanů, ale i proto, že mu tam šlo i o život.

Princ Alfréd byl váženým příslušníkem britského válečného námořnictva. Britského trůnu se sice tento muž nikdy nedočkal, ovšem chybějící korunu na hlavě si bohatě vynahradil mnoha kariérními úspěchy. Nakonec mu navíc do klína přeci jen spadla i vlastní země, i když tedy pouze malé německé Sasko-kobursko-gothajské vévodství. Také zde ale vše dokázal zvrátit ve svůj prospěch - a stal se z cizince na trůně milovaným vládcem.

Přesto si v životě prošel i velmi chmurným obdobím. Pouhý rok předtím než zemřel, přišel za velmi zvláštních okolností o svého následníka.

Chlapec, kterého lákalo moře

V roce 1844 přivedla královna Viktorie na svět své čtvrté dítě - druhého syna, jemuž dali rodiče jméno Alfréd. Malému princi ovšem odmalička všichni doma říkali Affie. Na rozdíl od svých tří starších sourozenců si užil radostné dětství. „Byl oblíbeným synem Viktorie a jejího manžela Alberta, a tak unikl drakonickému studijnímu režimu, který princ Albert naplánoval pro své ostatní děti,“ nastiňuje web Henry Poole.

Princ Alfréd jako dítě. Údajně byl nejoblíbenějším synem královny Viktorie a prince Alberta.Zdroj: Wikimedia Commons, Roger Fenton, volné dílo

O výjimečném postavení, které Alfréd u svých rodičů měl, svědčí i to, že již jako chlapec směl poměrně svévolně rozhodnout o své budoucnosti. A on o ní měl jasnou představu - chtěl se stát námořníkem. Když oslavil v roce 1856 dvanácté narozeniny, začala jeho příprava na příští kariéru a kadetem se oficiálně stal o dva roky později. Jeho prvním působištěm se stala loď HMS Euryalus.

Velmi záhy se ukázalo, že má dospívající chlapec pro kariéru u válečného námořnictva opravdu skvělé předpoklady. Hodnosti u jeho jména se rychle zvyšovaly, a rozhodně to nebylo pro to, kým byli jeho rodiče. Princ Alfréd si svým talentem a jednáním získával sympatie a uznání zkušených velitelů. Přesto se v jeden okamžik zdálo, že svůj život přeci jen ještě nasměřuje jinam.

Alfréd málem králem

V době svého narození se Alfréd, byť měl kromě staršího bratra i dvě starší sestry, stal automaticky po svém bratrovi v pořadí druhým následníkem britského trůnu, což bylo dáno jeho pohlavím. Byť nebylo úplně nasnadě, že Alfrédův starší bratr Albert Eduard se dožije dospělosti a přivede na svět i potomky, jak oba bratři dospívali, stále více se stávalo pravděpodobnějším, že se Alfréd britského trůnu nikdy nedočká.

V roce 1862, kdy mu bylo osmnáct let, mu však koruna velké evropské země málem na hlavě přistála. „V roce 1862 v Řecku abdikoval tehdejší král Oto I. Řecký a Řekové vybrali prince Alfréda, aby ho v čele země nahradil,“ připomíná server National Portrait Gallery.

Královna Viktorie: Na těhotnou panovnici spáchali atentát, unikla o vlásek

Veřejné mínění v jižanské zemi bylo Alfrédovu nástupu na řecký trůn opravdu vřele nakloněno, chuť na trůn si ale mladý princ musel nakonec nechat zajít. „Politické dohody z dané doby znemožňovaly britské vládě s něčím takovým souhlasit,“ uvádí web National Portrait Gallery. Proti myšlence syna jako následníka řeckého trůnu také rozhodně stála královna Viktorie, která vládu v zamítavém rozhodnutí jen podpořila.

A tak Alfréd nadále pokračoval ve službě v námořnictvu. Jeho rodiče mu slíbili alespoň to, že až zemře jeho bezdětný strýc, zdědí po něm Sasko-kobursko-gothajské vévodství. A radovat se mohl také z kariérního postupu. „Rok poté, co přišel o možnost stát se řeckým králem, byl povýšen do hodnosti poručíka, a za tři další roky se stal kapitánem,“ konstatuje web National Portrait Gallery. Ve stejném roce mu navíc udělila matka titul vévoda z Edinburghu, se kterým se pojila i poměrně štědrá roční renta.

Další úspěchy brzy následovaly. „V roce 1867 už velel vlastní lodi, stal se velitelem fregaty HMS Galatea,“ uvádí server Victorian Era.

Fregata HMS Galatea se stala první lodí, které velel princ Alfréd. Takhle vypadala, když s ní přijížděl do Austrálie.Zdroj: Wikimedia Commons, John Oxley Library, State Library of Queensland, volné dílo

Hrozící skandál

Jako velitel plavidla se Alfréd pustil na oficiální cestu kolem světa, při které se třiadvacetiletý princ a uznávaný námořník chystal navštívit britská zámořská území. Šlo o velkou věc, nikdy předtím totiž nevstoupil tak vysoce postavený člen britské královské rodiny na některá tato území.

Eduard VII. měl zástupy milenek. I díky němu se dal Charles dohromady s Camillou

Královna Viktorie svého druhorozeného syna v odvážném plánu velmi vřele podpořila, podle některých zdrojů tak ovšem činila v touze zabránit nebezpečnému skandálu.

Některé zdroje totiž uvádějí, že krátce před zahájením cesty se princ Alfréd poprvé vážně zamiloval. Pro svou lásku ale zvolil tu nejméně vhodnou osobu. „Affie pocítil vášeň ke své švagrové, manželce staršího bratra, princezně z Walesu Alexandře. Jeho následné cesty po světě mohly být výsledkem snahy královny Viktorie zabránit skandálu,“ shrnuje web Henry Poole.

Atentát na prince

Na cestě kolem světa sklízel Alfréd úspěch za úspěchem. Kamkoliv se svou lodí přijel, jej lidé uvítali vřele a princ si rychle získával sympatie domorodců. Doslova oslnil třeba Austrálii. Byl vůbec prvním členem královské rodiny, který tuto zemi navštívil. „Zastavil se v Adelaide, Melbourne, Hobartu, Brisbane a Sydney. Právě v Sydney, kam poprvé dorazil 24. ledna 1868, byl přijat nejvřeleji, a na jeho počest se uskutečnilo mnoho akcí,“ píše web Dictionary of Sydney.

Princ Alfréd si návštěvu Austrálie až do atentátu opravdu užíval. Dostalo se mu vřelého přijetí. Součástí jeho nabitého programu byl i lov přemnožených králíků.Zdroj: Wikimedia Commons, Illustrated Sydney News, volné dílo

Možná i to bylo důvodem, že se princ nakonec rozhodl do města vrátit ještě jednou. Učinil tak v březnu stejného roku. Jednou ze společenských událostí, na které byl při své druhé návštěvě pozván, byl i piknik na jeho počest na předměstí Clontarf, který pořádal politik William Manning. Poklidný den se ale rychle změnil v krvavé drama.

Na piknik totiž dorazil i jistý Henry James O'Farrell, původem Ir. Tento muž ovšem nepřišel pojídat dobroty či společensky konverzovat. Jeho cílem bylo něco jiné - zavraždit prince Alfréda.

Chvíli se zdálo, že se mu to i podaří. Proklouzl totiž až k princi a vystřelil. Alfréd měl ale ohromné štěstí. „Přestože O´Farrell vystřelil z těsné blízkosti, kulka, která vnikla do Alfrédových zad, se zastavila o žebra, a způsobila princi pouze drobné poranění,“ popisuje atentát server Dictionary of Sydney.

O´Farrella prakticky hned po výstřelu složil k zemi návštěvník pikniku William Vial, který útočníkovi rychle vytrhl zbraň a držel ho, než se vzpamatovali i další svědci. Nakonec šlo o život ne princi, ale střelci. „O´Farrell byl rychle zatčen, což ho zachránilo, neboť se ho dav právě chystal lynčovat,“ konstatuje web Dictionary of Sydney.

Duševně nemocný Ir Henry James O´Farrewell spáchal v Sydney atentát na prince Alfréda. Za svůj čin byl popraven.Zdroj: Wikimedia Commons, Montagu Scott - State Library of New South Wales, volné dílo

Do několika týdnů po střelbě byl O´Farrell za svůj čin popraven (zjistilo se sice, že trpěl mentální poruchou, odsouzen byl ale i tak), a prince Alfréda postavila na nohy péče šesti zdravotních sester vycvičených legendární ošetřovatelkou Florence Nightingaleovou, které shodou okolností do Austrálie připluly těsně před princem.

Porodila jsem invalidu, děsila se matka německého císaře. Syn ji nechal izolovat

Vzhledem k popularitě, kterou měl Alfréd u Australanů, se organizovaly obří demonstrace na podporu princova uzdravení, byl po něm pojmenován park, a když byl definitivně vyléčený, obyvatelé se poskládali na vznik nemocnice nesoucí jeho jméno. Atentát na něj ovšem v Austrálií zanechal i šrámy - v zemi se zvedla velká vlna nevole vůči irským přistěhovalcům.

Po incidentu princ cestu ukončil a do pár měsíců se vrátil zpět do Anglie. Na cestování ovšem nezanevřel a postupně v dalších letech navštívil Hong Kong, Indii či Nový Zéland.

Admirálovy milenky

Pokračující služba u námořnictva princi umožnila ještě několik let oddalovat uzavření manželství. Jak se ale blížila jeho třicítka, bylo jasné, že má nejvyšší čas se oženit. Jeho matka mu politicky vhodnou nevěstu hledala prakticky od chvíle, kdy mu bylo osmnáct. Nakonec si v roce 1874 Alfréd dovedl k oltáři dceru ruského cara Alexandra II., Marii Alexandrovnu. Brali se v petrohradském Zimním paláci.

Manželství ale šťastné nebylo. První spory vypukly hned po příjezdu páru do Londýna. „Marie Alexandrovna očekávala, že jako ruská velkokněžna bude mít přednostní postavení na londýnském dvoře. Protokol, který tam vyžadovala královna Viktorie, ji značně pobouřil,“ vysvětluje web Henry Poole.

Svatba britského prince Alfréda a ruské velkokněžna Marie Alexandrovny v petrohradském Zimním paláci.Zdroj: Wikimedia Commons, Archives of the Russian Federation, volné dílo

Manželka prince Alfréda čekala, že bude hned po královně Viktorii nejvýznamnější osobou u dvora, a nemohla překousnout, že nad ní stojí třeba princezna z Walesu, manželka následníka trůnu Alexandra. Pobouření nové snachy bylo tak velké, že nakonec královna Viktorie musela udělat některé ústupky. „Jako oficiální rezidenci pro pár ustanovila Clarence House, který se dočkal i díky obřímu věnu Marie Alexandrovny velkolepé rekonstrukce,“ konstatuje web Henry Poole. Pár ale nakonec ve svém sídle tolik času netrávil, neboť Alfréd jako námořník často pobýval jinde, sloužil například na Maltě.

Alfréd měl s manželkou postupně šest dětí, vzájemně se ale nemilovali. „Vztah byl poznamenán častými Alfrédovými nevěrami s kurtizánami v Londýně, Paříži či na Maltě,“ uvádí web Henry Poole.

Neúspěšné manželství Affiemu vynahrazovaly také skvělé kariérní úspěchy. Do roku 1893 se stal admirálem floty. „Byl vysoce uznáván jako velmi schopný velitel,“ upozorňuje server National Portrait Gallery.

Podivná smrt následníka trůnu

Krátce poté, co získal Alfréd admirálskou hodnost, si jako devětačtyřicetiletý konečně mohl vyzkoušet také novou životní roli vládce vlastní země. V roce 1893 zemřel jeho strýc, a on se tak stal hlavou Sasko-kobursko-gothajského vévodství. V nové zemi na něj obyvatelé nejdříve pohlíželi jako na cizince, brzy se ale ukázalo, že je Alfréd schopným panovníkem a stal se respektovaným vévodou.

Jeho nešťastné manželství ovšem už ani nové životní okolnosti nezachránily, a tak se Alfréd začal postupně uchylovat ke konzumaci alkoholu. A to ještě nevěděl, že jej čeká nejhorší životní rána.

Falešné těhotenství, hysterie, smrt. Život Alexandry Fjodorovny byl plný utrpení

Ze šesti dětí měl Alfréd dva syny. Jeden zemřel hned po narození, a tak jeho jediným mužským následníkem byl dědičný princ Alfréd. Otec se synem si příliš nerozuměli, a také spolu kvůli jeho službě u námořnictva netrávili příliš času. Přesto měl táta svého potomka rád.

Život mladého prince Alfréda příliš veselý nebyl. Jeho matka zastávala tvrdou výchovu, kterou svěřovala do rukou poměrně krutých vychovatelů, a dědic královského titulu velmi trpěl. Jako mladík po vzoru otce vstoupil do armády, v jeho případě šlo o pruské vojsko, ani tam se ale necítil šťastný. Brzy si tak začal hledat únikové cesty v podobě různých milostných avantýr, k nelibosti jeho matky ovšem se ženami bez vznešeného původu nebo z nízké šlechty. Podle některých zdrojů si z těchto "radovánek" odnesl vážnou nemoc - syfilis.

Syn britského prince Alfréda, dědičný princ Alfréd, jako čtyřiadvacetiletý zemřel za podivných okolností. Podle všeho spáchal sebevraždu.Zdroj: Wikimedia Commons, Wartenberg Trust, volné dílo

Když v roce 1899 slavili princ Alfréd a Marie Alexandrovna pětadvacáté výročí sňatku, jejich tehdy čtyřiadvacetiletý syn na oslavách chyběl. K jejich zděšení se ve chvíli, kdy oni trávili čas s hosty, pokusil zastřelit. Sebevražda mu na první pokus nevyšla, nakonec ale na následky zranění zemřel o dva týdny později, v sanatoriu, kam jej poslala z celé události nesmírně zahanbená matka. Jeho smrt jeho otce doslova zlomila.

Vše pro něj bylo o to těžší, že jeho syn zemřel za velmi podivných okolností. Je nejasné, kolik toho o synově motivu pro ukončení života věděl princ Alfréd, co se ovšem týče veřejnosti, je smrt dědičného prince dosud záhadou.

Za prvé nikdy nebylo oficiálně potvrzeno, že šlo o sebevraždu - tuto skutečnost rodina (podobně jako Habsburkové po smrti prince Rudolfa) tajila. „Zdroje se ve vysvětlení liší. Alfrédova sestra Marie ve svých memoárech uvedla, že měl bratr podlomené zdraví, jiní autoři mluvili o tom, že princ užíval nějaké návykové látky nebo byl opilý. Dobové Timesy například psaly, že princ zemřel na nádor v mozku. Všeobecně přijímaná verze událostí ovšem je, že se princ Alfréd zastřelil,“ zmiňuje server European Royal History.

Žily jako jedna. Dcery Marie Terezie zemřely i stejně tragickým způsobem

O tom, proč proti sobě dědičný princ Alfréd obrátil zbraň, kolují pouze mýty. „Například jistý Frank Bush tvrdil, že je potomkem vzešlým z tajného sňatku mezi Alfrédem a šlechtičnou Mabel Fitzgeraldovou, přičemž spor mezi dědičným princem a jeho rodinou ohledně tohoto nerovného vztahu měl být příčinou Alfrédovy sebevraždy,“ píše web European Royal History. Jiné zdroje zase tvrdí, že nemoc syfilis ničila prince natolik, že se rozhodl raději zemřít rychle.

Po smrti syna vévoda Alfréd přišel o jediného mužského následníka trůnu ve své malé zemi a musel se tak smířit s tím, že otěže po něm převezme synovec. Došlo k tomu v roce 1900, kdy druhorozený syn královny Viktorie zemřel po několika týdnech boje s rakovinou. Zkušený námořník a oblíbený vévoda se dožil pětapadesáti let, jeho matka ho přežila o půl roku.

Děti královny Viktorie

• Viktorie Sasko-Koburská (1840 - 1901) - sňatkem německá císařovna a pruská královna

• Eduard VII. (1841 - 1910) - král Spojeného království Velké Británie a Irska

• Alice Sasko-Koburská (1843 - 1878) - sňatkem velkovévodkyně hesenská

• Alfréd Sasko-Kobursko-Gothajský (1844 - 1900) - sasko-kobursko-gothajský a edinburský vévoda, hrabě z Kentu a Ulsteru

• Helena Britská (1846 - 1923) - sňatkem princezna Kristiána Šlesvicko-Holštýnského

• Luisa Sasko-Koburská (1848 - 1939) - sňatkem vévodkyně z Argyllu

• Artur Sasko-Koburský (1850 - 1942) - vévoda z Connaughtu a Strathearnu

• Leopold, vévoda z Albany (1853 - 1884)

• Beatrix Sasko-Koburská (1857 - 1944) - sňatkem Battenberská princezna