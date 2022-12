Pro Marii Terezii to byla Marie Kristýna , u Alžběty Bavorské vítězila Marie Valerie. A někteří tvrdili, že Alžběta II. upřednostňovala prince Andrewa . Skoro každá z panovnic, které byly vícenásobnými matkami, měla mezi svými potomky oblíbence. Nejinak tomu bylo u britské královny Viktorie . Jejím oblíbeným synem byl údajně princ Artur (vévoda z Connaughtu a Strathearnu), který se narodil jako její v pořadí sedmé dítě.

A z tohoto syna mohla mít slavná britská panovnice radost i poté, co dospěl. Neproslavil se výraznými skandály, ale spíš věrnou vojenskou službou a svědomitým plněním povinností, které vyplývaly z jeho postavení. Navenek měl i ukázkovou rodinu - oddanou manželku a tři děti. Přesto měl i tento muž jedno tajemství - vedle manželství stíhal mít ještě další milostný život. Na rozdíl od staršího bratra nestřídal milenky jako ponožky, ale aféra se týkala jen jediné ženy. Tehdy už vdané tety příštího britského premiéra Winstona Churchilla.

Dobrý voják

Princ Artur se narodil v roce 1850. Pro královnu Viktorii a prince Alberta šlo v pořadí o sedmé dítě, třetího syna. Byl poslušným dítětem a na dvoře se brzy začalo mluvit o tom, který z chlapců je oblíbencem královny Viktorie.

Princ Artur byl v pořadí sedmým dítětem královny Viktorie a údajně jejím oblíbeným synemZdroj: Wikimedia Commons, Franz Xaver Winterhalter, volné dílo

Díky Arturově vrozené disciplíně snadno zvládal namáhavý výukový plán, který připravil jeho otec. „V brzkém věku se začal zajímat o armádu. Do královské vojenské akademie nastoupil jako šestnáctiletý, dostudoval s hodností poručíka. V armádě pak sloužil čtyřicet let. A díky této službě navštívil mnoho koutů Commonwealthu,“ uvádí web European Royal History.

Královna Viktorie tak mohla být se svým synem nanejvýše spokojená. „Postupně sloužil v Jižní Africe, Egyptě, Indii, Irsku a Kanadě,“ vyjmenovává oficiální web Generálního guvernéra Kanady.

Hodnosti u jména prince Artura díky jeho zásluhám přibývaly, zvažovalo se dokonce, že by se mohl stát hlavním velitelem britské armády. To se sice nestalo, jeho postavení však bylo významné. V roce 1900 byl jmenován hlavním velitelem britské armády v Irsku. „Tohoto povýšení ale litoval. Chtěl se aktivně zapojit do bojů v Búrských válkách,“ zmiňuje server European Royal History.

Do dvou let se stal princ polním maršálem. „V roce 1904 získal nově vytvořenou pozici Generálního inspektora ozbrojených sil,“ konstatuje server National Portrait Gallery.

Tajemství bezproblémového prince

Klidný a spořádaný měl být i princův osobní život. „V roce 1879 si vzal princeznu Luisu Markétu Pruskou a společně měli tři děti: princeznu Markétu, prince Artura a princeznu Patricii. Rodina žila mnoho let v Indii,“ nastiňuje web Generálního guvernéra Kanady.

Přesto princ skrýval jedno tajemství. „Mnoho let udržoval poměr s Leonie, Lady Leslie, sestrou Jennie Churchillové (matka pozdějšího slavného premiéra Winstona Churchilla, pozn. red.),“ upozorňuje server British Empire.

Jeho dcery Markéta a Patricie byly ve své době považovány za nejkrásnější evropské princezny, a tak také vypadaly jejich vyhlídky na sňatek. „V roce 1905 si starší dcera Markéta vzala švédského korunního prince, pozdějšího krále Gustava Adolfa VI.,“ uvádí encyklopedie Britannica.

Manželství novopečené švédské princezny a následníka trůnu severské země bylo velmi šťastné, pár k sobě poutala silná láska. Brzy přišlo na svět několik potomků, čímž se princ Artur stal dědečkem následníka švédského trůnu. Princezna Markéta ovšem v osmatřiceti letech podlehla infekci, zemřela i se svým nenarozeným dítětem.

Nejstarší dcera prince Artura, Markéta z Connaughtu, se v roce 1905 provdala za příštího švédského krále Gustava VI. Adolfa. Tím se stala švédskou korunní princeznouZdroj: Wikimedia Commons, W. & D. Downey, London - Royal Collection RCIN 2940423, volné dílo

Dříve než princ Artur zemřel také jeho jediný syn a dědic titulu vévody Artur. Ten v pětapadesáti letech podlehl rakovině.

Jediným dítětem, které princ Artur nemusel pochovat, tak nakonec byla jeho mladší dcera Patricie. I její život ale přidal princi několik vrásek na čele. Krásná Patricie se totiž odmítla provdat na některý z velkých evropských dvorů. „V roce 1919 se vdala za kapitána Alexandra Ramsaye. Jelikož šlo o muže bez titulu, princezna cítila, že je správné vzdát se svých královských titulů, a stala se Lady Patricií Ramsay,“ nastiňuje web Generálního guvernéra Kanady.

Muž v čele Kanady

Zřejmě nejvýznamnějším postem, který princ Artur zastával, byla pozice generálního guvernéra Kanady mezi lety 1911 až 1916. „Když se začal vměšovat do kanadských vojenských záležitostí, způsobil poprask,“ uvádí encyklopedie Britannica.

I přes tuto aféru si ale Kanaďané prince Artura a jeho rodinu - zejména pak dceru Patricii - velmi oblíbili. Rodina nejenže oživila společenský život v kanadském hlavním městě, princ Artur navíc podporoval kanadskou vojenskou připravenost. „S rodinou také cestovali po celé Kanadě, setkávali se s lidmi ze všech společenských tříd. Ti je na oplátku vítali s velkou radostí,“ nastiňuje web Generálního guvernéra Kanady.

Helena Britská svými milenci vyvolala poprask. Bere si starce, šeptalo se

Do princova působení v Kanadě zasáhla v roce 1914 první světová válka. I v této těžké zkoušce ale obstál. „Zdůrazňoval, jak je důležitý pečlivý vojenský výcvik a připravenost kanadských vojáků na odchod do války. Aktivně se zajímal a zapojoval do činnosti nebojových vojenských jednotek a charit. A často navštěvoval vojenské nemocnice. Jeho manželka a dcery pak pracovaly pro Červený kříž,“ uvádí web Generálního guvernéra Kanady.

Princ Artur se dožil vysokého věku. Zemřel v 91 letechZdroj: Wikimedia Commons, Philip de László, volné dílo

Poté, co skončil na pozici kanadského guvernéra, princ Arthur řadu let působil v armádě. Z ní, a zároveň i z veřejného života, se stáhl až v roce 1928, kdy už byl vdovcem. „Po začátku druhé světové války se ovšem opět začal objevovat na vojenských akcích,“ uvádí server European Royal History.

Princ Artur zemřel v roce 1942 v jednadevadesáti letech.