Princ Charles slaví jubileum

Uzavření rakousko-německé hranice na podzim roku 2015, kdy země čelila enormnímu přívalu uprchlíků, by bylo v souladu s německou ústavou i smlouvami o Evropské unii. Konstatuje to deník Die Welt, který se dostal k neveřejným dokumentům, vypracovaným pro případ, že by se vláda rozhodla běžence odmítnout a věc by bylo nutné právně obhájit.