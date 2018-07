Princ George slaví páté narozeniny. Dostal nový portrét a speciální minci

„Vévoda a vévodkyně z Cambridge u příležitosti pátých narozenin Jeho královské Výsosti s potěšením sdílejí novou fotografii prince George,“ uvedl Kensingtonský palác na sociálních sítích. Autorem snímku je Matt Porteous.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday – thank you everyone for your lovely messages ?



? @mattporteous pic.twitter.com/KJ4c73ospG