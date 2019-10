Podle Meghaniných právníků bylo zveřejnění dopisu součástí "kampaně této mediální skupiny", která zveřejňuje "chybné a úmyslně nactiutrhačné články" o ní a jejím manželovi, princi Harrym. Výlohy na soudní při podle právní firmy budou vévoda a vévodkyně ze Sussexu hradit ze soukromých zdrojů.

Pětatřicetiletý vnuk královny Alžběty II. k podané žalobě v prohlášení uvedl, že se jeho manželka stala "další z obětí britského bulvárního tisku, který se pouští do kampaní proti jednotlivcům, aniž by uvažoval o tom, jaké to bude mít následky".

"Já už jsem viděl, co se stane, když se z někoho udělá zboží a už se s ním nenakládá jako se skutečnou osobou. Ztratil jsem svou matku a nyní přihlížím tomu, jak se moje manželka stává obětí těch samých mocných sil," napsal Harry.

Jeho matka, princezna Diana, zemřela v roce 1997 v Paříži při dopravní nehodě. Řidič vozu, ve kterém jela se svým tehdejším přítelem Dodim al-Fayedem, narazil do mostního pilíře, když se snažil uniknout bulvárním fotografům.