Princ Harry chce mít na svatbě Obamu. Co na to Trump? bojí se Britové

Připravovaná svatba prince Harryho s herečkou Meghan Markleovou začíná budit vášně. Následník britského trůnu dal jasně najevo, že chce, aby byl na seznam hostů zařazen i bývalý americký prezident Barack Obama s chotí. Má to jeden háček: vláda se bojí, co na to řekne Donald Trump.

včera 13:00

Podle některých starších členů britského parlamentu by současný lídr Spojených států „mohl reagovat podrážděně, pokud by Obamovi dorazili do Anglie dříve, než by on sám měl šanci setkat se s královnou“. Bulvární deník Sun v úterý napsal, že v okolí královské rodiny panují ohledně Obamova pozvání velké obavy. Současného amerického prezidenta Trumpa ovšem britský princ Harry i jeho nastávající, americká herečka Meghan Markleová, upřímně nesnášejí. A proto se nedá očekávat, že by si přáli mít nynější hlavu USA mezi svatebními hosty. Poslední slovo však zřejmě bude mít protokol. „Probíhají rozhovory,“ sdělil bulváru Sun nejmenovaný zdroj. „Konečné rozhodnutí bude na ministrech. Pokud předsedkyně vlády Theresa Mayová řekne, že je to nepřijatelné, princ Harry to bude muset skousnout.“ ČTĚTE TAKÉ: Princ Harry a Meghan Markle poprvé spolu. Palác zveřejnil první oficiální snímky S bývalým prezidentem USA Barackem Obamou se Harry spřátelil vloni v září, kdy ho Obama pozval do Toronta na sportovní utkání válečných invalidů Invictus Games. Předpokládá se, že princ na oplátku pozve Obamu na svou dlouho očekávanou svatbu. Věc má ale háček: britská premiérka Mayová pozvala do Spojeného království pro změnu Donalda Trumpa, který se zde má setkat s královnou. Učinila tak dříve, než byla ohlášena královská svatba. Nicméně datum této návštěvy je zatím nejisté. Trumpova pracovní cesta do Anglie, k níž mělo dojít v lednu, byla zrušena poté, co americký prezident na Twitteru kritizoval reakci londýnského starosty na červnové útoky islamistů v hlavním městě Velké Británie. ČTĚTE TAKÉ: V Anglii o víkendu upálí Donalda Trumpa

Autor: Michal Bystrov