Jako první se k textu přísně utajované knihy dostal britský list The Guardian, který ještě minulý týden zveřejnil část, ve které princ Harry píše o tom, jak ho napadl jeho starší bratr. Následník britského trůnu princ z Walesu William údajně po slovní rozepři ohledně Harryho manželky Meghan do svého mladšího bratra strčil takovým způsobem, že ten spadl na zem.

Vyhrocený konflikt. William mě napadl, popisuje princ Harry ve své knize

„Chytil mě za límec, roztrhl mi řetízek a srazil mě na podlahu. Přistál jsem na misce pro psa, která se pode mnou rozpadla a její kusy se do mě zařezávaly. Chvíli jsem tam ležel, otřesený, pak jsem se postavil na nohy a řekl mu, ať jde pryč,“ popsal Harry. Informaci z knihy převzala média po celém světě.

Vyjádření prince Harryho o královně choti Camille v rozhovoru pro stanici CBS:

Popisem hádky mezi bratry ovšem kontroverzní situace, o kterých vévoda ze Sussexu, jak zní oficiální Harryho titul, píše ve své knize a které nejspíše v královské rodině způsobí rozruch, teprve začínají. Britské listy shrnuly ta nejvíce šokující vyjádření. Princ Harry navíc situaci ještě vyostřil vyjádřeními v rozhovorech, které poskytl stanicím ITV a CBS. Odvysílány byly v neděli. V nich například dál krizitoval současnou královnu choť Camillu - svou nevlastní matku. Tvrdí, že ho "obětovala", aby si ona a král Karel III. zajistili lepší obraz v britském bulváru. Doslova o Camille mluvil jako o "padouchovi", a "nebezpečné ženě".

Vzkaz od mrtvé Diany

Velký prostor v knize věnuje princ Harry své matce, oblíbené princezně Dianě. Žena přezdívaná Princezna lidských srdcí tragicky zemřela při autonehodě v roce 1997, kdy bylo jejímu mladšímu synovi pouhých dvanáct let. Princ se již dříve vyjádřil, že její smrt, a to, že musel kráčet za matčinou rakví při ostře sledovaném pohřbu, mu způsobilo trauma.

V knize blíže popsal třeba moment, kdy se dozvěděl o matčině smrti. Smutnou informaci mu sdělil jeho otec, král Karel III. (tehdy ještě jako princ z Walesu Charles). „Harry píše, že Charles, který podle něj nedokáže projevovat své city ani za normálních okolností, svého mladšího syna v tuto kritickou chvíli ani neobjal,“ přibližuje obsah knihy BBC.

Vrak vozu, ve kterém zemřela princezna DianaZdroj: ČTK/ABACA/ABACA

Ve snaze vyrovnat se s Dianinou smrtí princ Harry dle memoárů například projel trasu v Paříži, kterou jela limuzína s Dianou v minutách před její smrtí. Dokonce vyhledal pomoc ženy, která se údajně dokáže spojit s mrtvými. V memoárech ale neuvedl, kdy a kde se setkání s ní odehrálo. Jejím prostřednictvím mu prý princezna Diana poslala vzkaz. „Vaše matka říká, že žijete život, který jí nebyl povolen. Žijete život, který pro vás chtěla,“ mělo mu sdělit médium.

Zlá nevlastní matka

Memoáry dále potvrzují, že vztah prince Harryho a jeho nevlastní matky, nyní královny chotě Camilly, byl vždy velmi komplikovaný. Princ a jeho bratr William byli údajně připraveni Camille odpustit, pokud učiní jejich otce šťastného. Podle Harryho ale nechtěli, aby se stala jejich nevlastní matkou. „Princ v knize píše, že s bratrem oba prosili otce, aby si Camillu nebral,“ uvádí BBC.

První setkání s Camillou bylo pro Harryho údajně jako dostat injekci. „Princ popisuje, že se jeho příští nevlastní matka zdála unuděná - zřejmě proto, že byl pouze náhradník, a ne důležitý následník trůnu,“ nastiňuje obsah memoárů list The Guardian.

Po Harrym se chystá vrátit úder i Meghan, spekuluje se o vstupu do politiky

V knize princ dále Camillu obviňuje, že ho zneužila, aby si zlepšila reputaci v britském tisku - doslova napsal, že byl obětován na oltář Camillina osobního PR. „Na obou stranách byla ochota obchodovat s informacemi. A v rodině postavené na hierarchii - kde měla (Camilla, pozn. red.) nakročeno k tomu, aby se stala královnou chotí - by šla přes mrtvoly (kvůli tomu, aby dobře vypadala v médiích, pozn. red.),“ komentoval celou věc blíže princ Harry v nedělním rozhovoru pro americkou CBS.

Odkud se vzal název knihy Spare (Náhradník)?

- jednou z hlavních myšlenek memoárů prince Harryho je, že jako mladší syn prince Charlese - s tím, že dědicem britského trůnu je jeho starší bratr William - byl vždy brán jako "ten druhý". Doslova tedy náhradník pro případ, že by se princi Williamovi něco stalo

- postavení prince Harryho v královské rodině oproti jeho staršímu bratrovi tak mělo být výrazně jiné

- Harry v knize zdůvodňuje volbu názvu memoárů údajným vyjádřením prince Charlese (nyní krále Karla III.), o kterém se Harry dozvěděl jako dvacetiletý

- po narození prince Harryho měl Charles údajně říct princezně Dianě: „Úžasné. Dala jsi mi dědice a náhradníka. Splnila jsi svůj úkol.“

- jako o "náhradníkovi" se o Harrym údajně měli vyjadřovat i jeho zesnulý děd, vévoda z Edinburghu Philip, a dokonce i zesnulá královna Alžběta II.

Dospívání s drogami

V memoárech princ Harry blíže popisuje i své problematické dospívání - lemovaly jej excesy s alkoholem a dokonce koketování s drogami. V sedmnácti si údajně několikrát dal kokain. „Nebyla to velká zábava a necítil jsem se pak nějak zvláště šťastně, což je efekt, který droga podle mě měla na všechny ostatní, ale cítil jsem se jinak. A to byl můj hlavní záměr. Byl jsem sedmnáctiletý kluk připravený vyzkoušet cokoliv, co by nahradilo zaběhlé pořádky,“ píše Harry v knize. Dále pak přiznává, že kouřil marihuanu či zkoušel halucinogenní houby.

V memoárech dokonce princ Harry popisuje, jak přišel o panictví. „Prý to bylo v jeho sedmnácti letech se starší ženou na dvorku za hospodou. Vyjádřil se, že to byl "ponižující" zážitek, během kterého se k němu žena chovala "jako k mladému hřebci",“ uvádí BBC. Po aktu ho měla žena údajně poplácat po zadku a poslat pryč.

Paměti prince Harryho vyjdou za pár dní. Řeší se, zda kvůli nim přijde o titul

Vévoda ze Sussexu se obecně nebál v memoárech zacházet ani do intimních detailů. „Jako dítě byl údajně obřezán, a při cestě do Antarktidy krátce před svatbou Williama a Kate mu měl omrznout penis,“ zmiňuje list The Guardian další perličky z knihy Spare.

Mezi vůbec nejznámější excesy z dob Harryho dospívání patří chvíle, kdy se na jedné párty v roce 2005 objevil oblečen v nacistické uniformě. Jeho snímek v kontroverzním kostýmu následně otiskl britský bulvár. V knize Náhradník nyní princ viní z toho, že takhle oděný vyrazil do společnosti, staršího bratra prince Williama a jeho manželku, princeznu z Walesu Catherine.

Harry se jich prý ptal na názor, co si má na párty vzít - údajně kromě nacistické uniformy nabízel také kostým pilota. „Zavolal jsem Willa a Kate a zeptal se jich, co si myslí. Nacistická uniforma, řekli. Půjčil jsem si ji, zároveň se směšným knírem, a vrátil se domů. Willy a Kate se smáli,“ stojí v memoárech.

Zabíjení Tálibánců

Velkou kritiku si vysloužila Harryho vyjádření v memoárech na adresu jeho vojenské služby. V letech 2012 a 2013 absolvoval princ šest turnusů v Afghánistánu jako vojenský pilot Spojeného království. V knize píše, že ve službě zabil pětadvacet členů radikálního hnutí Tálibán. Dle svých nynějších slov je v dané chvíli a v bojovém zápalu nevnímal jako lidi. „Byly to šachové figurky odstraněné ze šachovnice. Špatní lidé eliminováni dříve, než by zabili dobré lidi,“ uvádí Harry v memoárech.

Podle některých britských odborníků těmito slovy princ vystavil nebezpečí britské vojáky či dokonce sám sebe a svou rodinu - mohl by se totiž stát terčem pomsty. Podobně se pro BBC vyjádřil například bývalý vojenský velitel Richard Kemp, který sám sloužil v Afghánistánu.

Oblíbené pořady královské rodiny: Harry a William nečekaně sdílí stejnou vášeň

Kemp podotkl, že princova prohlášení také mohou posloužit Tálibánu jako propaganda. Konec konců, už na ně na sociální síti Twitter reagoval jeden z tálibánských vůdců Anas Haqqání. „Pane Harry! Ti, které jste zabil, nebyli šachové figurky. Byly to lidské bytosti, na které doma čekaly rodiny,“ uvedl Haqqání.

Bývalý vojenský velitel Tim Collins zase pro BBC zmínil, že princ poškodil svými slovy pověst britské armády. „Takhle se v armádě nechováme. Takhle nemyslíme. Neděláme si zářezy na pažbách pušek a ani jsme nikdy nedělali. Harry se nyní obrátil proti své druhé rodině - armádě, která mu poskytla náruč, když byl zničen jeho vztah s pokrevní rodinou. Z jeho honby za bohatstvím, které nepotřebuje, zbylo jen zklamání a bída,“ vyjádřil se Collins.

Kolik princ Harry vydělá na memoárech?

- Přesná částka, kterou princ Harry získá za publikaci knihy, není známá.

- Jak uvádí magazín Page Six, princ od vydavatelství Penguin Random House již za napsání zinkasoval 20 milionů dolarů (447 milionů korun).

- Byť má veškerý výtěžek z prodeje knihy dle dřívějšího vyjádření Harryho mediálních zástupců putovat na charitu, není jasné, zda se to bude týkat i výše zmíněného předdavku za napsání.

Kauza Lesk na rty

Podstatnou částí knihy je samozřejmě Harryho vztah s jeho manželkou, bývalou americkou herečkou Meghan Markleovou. Na ten se zaměřil i šestidílný dokument, který v prosinci uvedla streamovací platforma Netflix.

Zdroj: Youtube

Princ Harry také v memoárech a rozhovorech k nim zopakoval, že se královská rodina k jeho ženě chovala krutě, a za stejné činy odsoudil i britské novináře. Podle něj jeho příbuzní od počátku brali nynější vévodkyni ze Sussexu Meghan pouze jako "americkou herečku". V knize například uvádí takové podrobnosti, jako že Williamovu manželku Catherine mělo urazit, když si od ní Meghan před svou svatbou půjčila lesk na rty.

Pozdvižení na britských ostrovech

Nová kniha prince Harryho okupuje titulní strany britských novin již několik dní. Z tamních seriózních i bulvárních listů ale směrem k mladšímu synovi krále Karla III. zatím na základě uniklých úryvků směřuje spíše kritika. Vévoda ze Sussexu je britskými komentátory označován za vypočítavého. „Dokonce i ti komentátoři, kteří vévodovi většinou vyjadřují sympatie, nyní jeho memoáry zpochybňují, přičemž kritika přichází z celého světa,“ upozorňuje britský list The Telegraph.

Třeba sloupkař listu Daily Mail Jan Moir označil Harryho memoáry za "třešničku na žluklém dortu" - čímž odkazoval na předchozí mediální výpady vévodů ze Sussexu vůči královské rodině. Komentátoři deníku The Guardian zase prince Harryho kritizují za to, že "pere špinavé prádlo na veřejnosti", připomíná server NDTV.

Pětinásobná babička Camilla. Bratr jí tragicky zemřel, sestra si rozumí s králem

Memoáry prince Harryho naopak obhajuje autor Omid Scobie, který se zaměřuje na biografie Harryho a Meghan Markleové. „Vyjádřil se, že z úryvků knihy to vypadá, že celá publikace je výkřikem rozzlobeného syna,“ uvádí britský bulvární list Express. Scobie připomněl, že Harry se musí cítit být v pasti jako kdysi jeho otec, a proto chtěl konečně po osmatřiceti letech popsat svůj život vlastními slovy.

Větší podporu nachází princ Harry a jeho manželka u amerického publika. Jak připomíná server Insider, když v jednom z pořadů CNN komentátor Don Lemon k úryvku z knihy, ve kterém Harry ličí jak ho údajně napadl princ William, poznamenal, že jde o zbytečné vytahování špinavého prádla na veřejnost a že v každé rodině jsou spory, dostalo se mu silné kritiky za údajné schvalování fyzického násilí.

Britská královská rodina se oficiálně k memoárům prince Harryho nevyjádřila a očekává se, že to tak i zůstane. „Podle zdrojů z královského paláce je ale princ William rozzuřený,“ uvádí magazín Cosmopolitan.