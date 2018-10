Princ Harry s vévodkyní Meghan čekají prvního potomka. Má se narodit na jaře

"Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou velmi rádi, že mohou oznámit, že vévodkyni se na jaře roku 2019 narodí dítě," uvedl na svém twitteru královský palác.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk