„Vzali jsme v tomto případě v úvahu všechny okolnosti, včetně míry odpovědnosti, věku řidiče a faktu, že dobrovolně odevzdal svůj řidičský průkaz,“ uvedlo v tiskovém prohlášení královské státní zastupitelství. „Rozhodli jsme se, že by stíhání nebylo ve veřejném zájmu.“

Nehoda z poloviny minulého měsíce rozproudila ve Velké Británii debatu, zda by princ Philip měl ve svém věku i nadále řídit automobil. Jen dva dny po nehodě navíc obdržel od policie varování za jízdu bez připnutého bezpečnostního pásu.

The Crown Prosecution Service has decided that no further action should be taken against a driver involved in a collision on the A149 at Sandringham https://t.co/FusGDMpFxl