Musela by se jí věnovat, i kdyby nechtěla. Postavení manželky a matky následníka trůnu to od ní vyžadovalo. Ona se však charitativní činnosti chopila celým svým srdcem, a když se to sčítalo s její celosvětovou popularitou, skutečně se jí podařilo změnit svět. Vždyť kdo by neznal třeba ikonický snímek, při kterém kráčí právě vyčištěným minovým polem? Díky jejímu odvážnému gestu, kdy doslova vsadila vlastní život, se o problematice min začalo nejen ve velkém mluvit, ale dokonce byla uzavřena i významná mezinárodní dohoda. A kdo byl onou ženou? Nikdo jiný než před čtvrt stoletím zesnulá britská princezna Diana.