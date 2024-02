Policie ve Spojených státech amerických objasnila ostře sledovaný případ zmizení nezletilé dívky Audrii Cunninghamové. Podle vyšetřovatelů ji unesl a zavraždil rodinný přítel Don Steven McDougal. Kriminalisté zjistili, že muž byl již v minulosti několikrát odsouzen, mimo jiné za svádění dítěte.

Řeka Trinity. Zde policie našla tělo Audrii Cunninghamové, které bylo přivázané k balvanu. | Foto: ČTK/Jason Fochtman/Houston Chronicle via AP

Policisté z Livingstonu v americkém státě Texas od 15. února pátrali po pohřešované jedenáctileté Audrii Cunninghamové. O dívce nikdo nevěděl od čtvrtečního rána, kdy měla jít do školy, do které však nedorazila. Místo toho nalezli její červený školní batoh s motivem Hello Kitty u místní přehrady.

O necelý týden později se naplnil nejčernější scénář, když kriminalisté objevili v řece Trinity její tělo přivázané k balvanu. Nebylo pochyb, že se jednalo o násilnou smrt. Podle informací magazínu People Audrii zemřela na následky úderu tupým předmětem do hlavy. Šerif Byron Lyons však během tiskové konference sdělil, že úřad nezveřejní bližší informace.

Vyšetřovatelé posléze zjistili, že za vraždou nejspíše stojí rodinný přítel Don Steven McDougal, který bydlel v přívěsu na jejich pozemku. Dívku již v minulosti občas doprovázel na zastávku školního autobusu. Podle výpovědi rodičů tak učinil i v osudný den.

Televizní stanice CNN s odkazem na soudní spis uvedla, že nyní z vraždy obviněný dvaačtyřicetiletý muž byl v inkriminované době na třech místech, kde se zároveň měla nacházet i dívka. Důkazem mají být analýzy videozáznamů a geografické údaje z mobilního telefonu. „Použitý provaz odpovídal tomu, který policie spatřila v jeho vozidle při dopravní kontrole,“ napsala obžaloba.

Novináři z ABC 13 zjistili, že McDogala spatřili v den zmizení dívky v autodílně, kde se snažil sehnat součástky do svého Chevroletu. Podle výpovědi zaměstnanců byl špinavý od hlíny a choval se divně.

Z vraždy Audrii Cunninghamové je podezřelý Don Steven McDougal.Zdroj: ČTK

Podílel se na pátrání

McDougal se v době zmizení Audrii připojil k pátrání. „Klepal na dveře sousedů a ptal se, zda ji někdo neviděl,“ uvedl Lyons pro CNN. Šerif však nevěřil, že to myslí upřímně. „Měl jsem pocit, že se snaží vyvolat zdání, že je nevinný,“ řekl.

Stanice ABC 13 uvedla, že McDougal byl podezřelým ještě předtím, než jej tak úřady oficiálně označily. V několika komentářích na sociálních sítích McDougal tvrdil, že za její zmizení nemůže. „Neudělal jsem nic špatného,“ psal na Facebooku.

„Byl jsem u výslechu. Neschovávám se ani neutíkám,“ napsal u jiného příspěvku, kde dodal, že udělal vše pro to, aby dívku pomohl najít.

V minulosti sváděl dítě

Podle soudních záznamů v několika texaských okresech má McDougal dlouhou trestní minulost, která sahá až do roku 2003. Mezi tresty většinou za majetkové přečiny a násilnosti byl i případ svádění dítěte. Podle informací ABC 13 se jednalo o osobu ve věku asi sedmnácti let. K činu se přiznal v roce 2007, za což jej úřady odsoudily ke dvěma letům vězení.

Agentura AP uvedla, že na základě soudního spisu si McDougal zatím nenajal obhájce. V Texasu mu za vraždu hrozí doživotí bez možnosti podmínečného propuštění, nebo i trest smrti.