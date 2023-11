Američtí policisté rozpletli děsivý případ týrání a vraždy dítěte. Po neuvěřitelných 35 letech identifikovali pětiletou dívku, jejíž tělo našli v tašce zalité betonem. Ze zločinů obvinili její matku a jejího tehdejšího přítele.

Těsně před Vánocemi, 21. prosince 1988, americké policisty na nelegální skládce v Millwoodu v jihovýchodní Georgii šokoval hrůzný nález. Našli tělo neznámé dívky, kterou nakonec označili jako Baby Jane Doe (jméno Jane Doe používají američtí policisté pro označení ženských obětí, jejichž jména se nepovede zjistit). Více než tři desetiletí od objevení ostatků se nyní mrtvé dítě podařilo identifikovat.

Díky všímavému svědkovi, jenž po letech promluvil, se přišlo na to, že se jedná o Kenyattu „KeKe“ Odomovou. Pětiletá dívka byla nalezena zabalená do deky a nacpaná do kufru, který někdo zalil betonem a ukryl ve staré skříňce na televizi. „Po příjezdu jsem opravdu nebyl připraven na to, co nás čeká,“ uvedl na tiskové konferenci šerif Carl James. Byl jedním z detektivů, kteří na místo nálezu dorazili jako první.

Neznámý pachatel i příčina smrti

Vyšetřování trvalo desítky let. Policisté se podle listu The Independent snažili o několik forenzních testů, porovnávali smrt dívky s případy jiných pohřešovaných dětí, spolupracovali s místními i celostátními médii, stejně bez výsledku. V té době případ soudní lékař Georgijského úřadu pro vyšetřování podle portálu The New York Times označil za vraždu, nedokázal však určit příčinu smrti.

Jediným vodítkem bylo spojení s městem Albany v Georgii, a to proto, že se u těla našly noviny Albany Herald. V roce 2019 pak podle magazínu People odborníci díky moderní technice sekvenování DNA opravdu zjistili, že dítě pochází z rodiny žijící v Albaně.

Přelomovým byl rok 2022. Tehdy policie v televizi připomněla výročí dívčiny smrti a nabídla za informace vedoucí k identifikaci odměnu pět tisíc dolarů. Na základě toho jim zavolal svědek, který dal vyšetřovatelům užitečný tip. „Ozvala se žena. Slyšela příběh Baby Jane Doe a domnívala se, že by mohla znát identitu holčičky. Věděla o tom, že se pohřešuje nějaké dítě a že podle matky odešlo k otci. Tato osoba tomuto příběhu ve skutečnosti nikdy nevěřila,“ vyjádřil se zvláštní agent Jason Seacrist.

Hrůzná smrt

Díky v době nálezu těla nedostupným metodám, jako je analýza DNA, se pak podařilo sestavit dívčin rodokmen a identifikovat ji, i její matku. Ta se o dívku v době úmrtí starala se svým tehdejším přítelem. Holčičku měli zabít právě oni. Obžaloba uvedla, že oba ponořili různé části jejího těla do horké vody, což vedlo ke smrti. Motiv hrůzného činu úřady nezveřejnily.

Evelyn Odomovou a Ulystera Sanderse na začátku listopadu podle tiskové zprávy Úřadu pro vyšetřování ve státě Georgia (GBI) obvinili z trestného činu vraždy, týrání dítěte a ublížení na zdraví s přitěžujícími okolnostmi. Soud jim přiřkl rovněž obvinění ze zatajení smrti osoby a spiknutí za účelem onoho zatajení. Úřady se podle Seacrista snaží v současné chvíli najít i dívčina otce. Jeho identita byla totiž po celá léta tajemstvím.

Vyřešení případů po letech

Moderní technologie pomohly vyřešit nejeden případ po desítkách let. Příkladem je případ brutální vraždy a znásilnění Karen Stittové z roku 1982, který detektivové díky pokroku ve forenzní vědě a trpělivému detektivovi rozlouskli po čtyřiceti letech. Podobně se po 46 letech podařilo díky investigativní genealogii vyřešit případ opět znásilněné a zavražděné devatenáctileté Lindy Sue Biechlerové, kterou našli mrtvou v jejím bytě v roce 1975. Genealogie pomohla odhalit rovněž identitu notorického zabijáka z Golden State, sériového vraha Josepha DeAngela.

Díky analýze DNA policisté loni po 65 letech zjistili také totožnost zavražděného čtyřletého chlapce, jehož tělo se v roce 1957 našlo v krabici v lesích u Filadelfie. Po vrahovi malého Josepha Augustuse Zarelliho, dříve známého jen pod přezdívkou Chlapec z krabice, ale úřady stále pátrají.