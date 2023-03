V roce 1976 někdo brutálně znásilnil a zavraždil šestnáctiletou Američanku Carol Sue Klaberovou. Pachatele ohavného činu se policistům podařilo vypátrat až nyní. Trestu se však vrah a násilník vyhnul.

Vražda mladé dívky byla vyřešena po téměř padesáti letech. Ilustrační foto | Foto: ČTK/AP/Marta Lavandier

Tělo šestnáctileté Carol Sue Klaberové policisté nalezli v příkopu u cesty 5. června 1976 poblíž města Walton v americkém státě Kentucky, když prohledávali zdejší travnaté kopce. K identifikaci se tehdy odvážil její starší bratr Thomas. Pohled na zneužitou a zavražděnou sestru se mu dle jeho slov vryl hluboko do paměti, a děsil jej následujících téměř padesát let. Po celou tu dobu se totiž nepodařilo zjistit, kdo vraždil.

Jistého klidu na duši se rodině Klaberových dostalo až nyní. Před Thomasovým domem se objevil detektiv Coy Cox z úřadu šerifa okresu Boone v Kentucky, aby mu oznámil, že se odložený případ podařilo konečně vyřešit. „Řeknu vám toho jen tolik, kolik si budete přát,“ citoval deník The New York Times policistova slova. Bratr oběti chtěl slyšet vše.

Vraždil člověk ze sousedství

Podle dobového článku ze Cincinnatti Post Carol Sue Klaberová odešla z domu svých rodičů v podvečer 5. června 1976, aby se navečeřela ve zdejší restauraci. Odtud se vrátila s mladým mužem, který řídil osobní auto značky Chevrolet nebo Pontiac. Zatímco dívka šla na chvíli domů, mladík čekal před domem. Posléze Carol vyšla opět ven a nasedla do vozidla.

Druhý den její tělo nalezli u cesty v nedalekém sousedním městě. Policie zjistila, že ji pachatel zbil, sexuálně napadl a uškrtil zřejmě na jiném místě, než kde ji pak pohodil. Kdo vraždu spáchal, se nezjistilo.

Až na základě nynějších testů DNA vyšetřovatelé odhalili, že mladou dívku zabil tehdy devatenáctiletý Thomas W. Dunaway. Mladík, který bydlel zhruba dva kilometry od Klaberových ve městě Park Hills, kde Carol Sue rovněž hrála v místním sboru na housle, a kde ji také naposledy svědci viděli, jak nastupuje do šedého vozidla, jenž patřilo Dunawayovi. Policie nevyloučila, že se oba znali, nejspíš ze školy.

Podle detektiva Coxe bylo na bratrovi zavražděné ženy vidět, že se mu po zjištění pravdy ulevilo. „Zhluboka si oddechl, a viděl jsem, že se svým způsobem uklidnil,“ popsal policista dojmy ze setkání deníku The New York Times.

Další zprávou však pozůstalé příliš nepotěšil. Pachatel totiž zemřel v roce 1990 jako 33letý. To znamená, že ani po zjištění pravdy nemohou detektivové vznést žádné formální obvinění. „Co teď znamená spravedlnost?“ zeptal se Thomas Klaber a dodal, že si přeje, aby vraha znal před jeho smrtí.

Přestože vrah sám spravedlnosti unikl, policistům se o životě Thomase W. Dunawaye a jeho hanebném činu podařilo získat alespoň více informací. Pár dní po vraždě Klaberové se mladík přihlásil k americké armádě, jenže brzy dezertoval, jak napsal místní plátek WVXU News. Na Štědrý den roku 1976 byl zatčen v Jižní Karolíně za zapálení cizího vozu a nelegální držení brokovnice s upilovanou hlavní. Přitom se zjistilo, že v tentýž měsíc zabil v severním Kentucky dalšího člověka - Rona Townsenda. Za tento čin jej soud poslal na sedm let do vězení.

Posedlost vyřešením vraždy

Případem vraždy Klaberové se mnoho let zabýval jeden z bývalých detektivů úřadu šerifa okresu Boone, Jerry Keith. „Doslova si ho nesl celý život s sebou,“ sdělil Cox pro The New York Times.

Před svou smrtí v roce 2017 vypracoval vyšetřovatel teorie, které ukazovaly na dva možné útočníky. Nakonec se ukázalo, že vrahem nebyl ani jeden z nich. Detektiv Cox však řekl, že je bývalému kolegovi vděčný, protože při řešení vražd se mnohokrát musí nejdříve prokázat, kdo to neudělal, aby se zjistil skutečný pachatel.

K nynějšímu vyřešení vraždy pomohla genetická genealogie, což je proces, při němž se vzorky DNA používají k nalezení příbuzných. Ze vzorků, které vrah zanechal na oběti, se pomocí laboratorních testů zjistilo, že Thomas Dunaway měl dítě, které však svého otce nikdy nepoznalo. Právě za ním se posléze vyšetřovatelé vydali, aby získali další vzorky pro srovnání.

Dlouholeté trauma

Thomas Klaber se se smrtí sestry nikdy nedokázal zcela vyrovnat. Dle jeho slov případ traumatizoval celou rodinu. Sám dosud nechápe, že nikdy nevyhledal odbornou pomoc, když viděl, co vrah provedl mladé dívce. „Ten pohled zanechal někde hluboko ve mně temnotu,“ řekl pro The New York Times.

I jeho syn Daniel potvrdil, že se to na otci velmi podepsalo. „Když jsem byl někde venku pozdě večer, táta mi několikrát volal a prosil, abych už došel domů, nebo mu alespoň řekl, kde jsem,“ vyprávěl. Thomas k tomu dodal, že se prostě vždy bál, že by se hrůzný čin mohl znovu opakovat.

Nyní však tvrdí, že jej na vyřešení sestřina případu uklidňuje jistý detail. Celých skoro 47 let se bál, že policie bude vyžadovat exhumaci ostatků pohřbené sestry, aby získala DNA. Nakonec to ale nebylo nutné, detektivové místo toho exhumovali tělo vraha Dunawaye. „Tím, že narušili jeho místo odpočinku, se nám dostalo trochu spravedlnosti,“ pověděl Klaber.