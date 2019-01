Mladá Češka, která byla loni v lednu zadržena na mezinárodním letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, dnes dostala v pořadí už třetího soudce. Případu se ujme v pondělí 7. ledna a v návaznosti na jeho přidělení byl termín dalšího stání stanoven na 8. ledna. Informovalo české ministerstvo zahraničí s odkazem na informace honorárního konzula v Láhauru.

Důvodem výměny bylo přeložení stávajícího soudce do provinčního města poblíž hranice s Indií. Podle pákistánského serveru Urdu Point Češka vyjádřila podporu nedávno uvězněnému pákistánskému expremiérovi Navázu Šarífovi, který byl koncem prosince odsouzen na sedm let vězení za korupci, následně zatčen a převezen do věznice.

"Také se dostal do vězení na sedm let," prohlásila údajně Tereza H. Dále vyjádřila naději, že se domůže spravedlnosti poté, co do čela nejvyššího soudu Pákistánu koncem ledna usedne nový předseda Ásif Sajíd Chósa.

Změna výpovědi

Pákistánský server se také pozastavuje nad nedávnou změnou výpovědi Češky, která v prosinci uvedla, že přijela do Pákistánu studovat islám a že žádné drogy nevezla. Přitom prý původně přiznala, že pašovala heroin do Spojených arabských emirátů.

Ironicky poznamenává, že se Češka v pákistánském vězení naučila nejen chodit zahalená, ale také jak udělat otočku ve svých tvrzeních podobně jako tamní politici.

Česká modelka podle serveru nadále požaduje, aby jí pákistánští celníci vydali zpět zabavené boty. Právě v nich byly podle dřívějších informací pákistánských úřadů ukryty drogy v hodnotě 15 milionů pákistánských rupií (2,77 milionu korun).