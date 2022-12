Měl asi čtyři až šest let, byl pohublý, někdo mu krátce před smrtí ostříhal vlasy a po celém těle měl stopy po ranách. Policisty z americké Filadelfie už pětašedesát let trápí případ podivné smrti malého kluka, jehož tělo objevil kolemjdoucí pohozené v krabici v lese. Navzdory rozsáhlému vyšetřování se detektivům od roku 1957 nejenže nepovedlo dopadnout pachatele, ale nezjistili ani identitu zabitého chlapce.

Případ Chlapce z krabice (nebo Neznámého amerického dítěte), jak se mrtvému hochovi začalo říkat, se tak zařadil k nejznámějším americkým pomníčkům. Nyní konečně nastal ve vyšetřování velký průlom. Umožnily ho moderní technologie.

Zmizel cestou do školy. Tělo chlapce z krabice na mléko se nikdy nenašlo

V uplynulých dnech detektivové z Filadelfie prohlásili, že konečně zjistili jméno mrtvého hocha. „Identifikace se povedla díky analýze DNA,“ píše stanice CNN. Ve čtvrtek pak policisté doplnili, že se zabitý hoch jmenoval Joseph Augustus Zarelli. V době smrti mu byly pouhé čtyři roky.

Hon na vraha

Po člověku, který chlapce zabil, nebo minimálně pohodil jeho tělo v lese, nadále vyšetřovatelé pátrají. Očekává se ale, že s poznatky o totožnosti chlapce mohou výrazně zúžit okruh možných pachatelů a případ tak konečně vyřešit. „Máme tipy na pachatele, ale jelikož vyšetřování nadále pokračuje, bylo by ode mě nezodpovědné sdílet s vámi, koho podezíráme,“ uvedl na tiskové konferenci kapitán Jason Smith z filadelfského oddělení vražd.

Podle něj by se díky zveřejnění chlapcovy identity mohli na policisty obrátit noví svědci. „Vypsali odměnu 20 tisíc dolarů za informaci vedoucí k vyřešení případu,“ uvádí stanice CBS News.

Detektivové mluví o zjištění totožnosti Chlapce z krabice:

Zdroj: Youtube

Smith ale upozornil, že je vzhledem ke stáří případu možné, že se pravdu o smrti Josepha už nikdy odhalit nepovede, případně že už je jeho vrah mrtvý. „Kdybychom měli možnost identifikovat chlapce před dvaceti lety, bylo by to úplně jinak. Nyní možná nikoho nezatkneme. Může se stát, že nikdy ani nezjistíme, kdo je vrahem. Ale pro objasnění případu uděláme maximum,“ vyjádřil se Smith na tiskové konferenci.

Z šestiletého chlapce se našla jenom hlava. Případ Adama Walshe změnil Ameriku

Mnozí jsou ale podle CNN přesvědčeni, že už jen ztotožnění mrtvého chlapce znamená pro policii velký úspěch. Radost z identifikace mají zejména členové filadelfské organizace Vidocq Society. Organizace je soukromým detektivním klubem, ve kterém se sdružují bývalí vyšetřovatelé či analytici, a případu Chlapce z krabice se v uplynulých desetiletích věnovala velmi intenzivně.

Její členové se mimo jiné složili na hochův hrob. A nyní na náhrobní kámen konečně mohou nechat vytesat chlapcovo jméno. „Joseph Augustus Zarelli už dál nebude jen chlapcem z krabice, a už nadále nebude neznámý,“ ocenil zjištění Bill Fletcher z Vidocq Society.

Naděje na spravedlnost

Identifikace chlapce se povedla díky analýze DNA a využití geneaologických databází. Policisté konkrétně využili metodu známou jako genetická geneaologie. Zjednodušeně řečeno při ní analytici prozkoumají profil DNA hledané osoby, následně údaje nahrají do veřejně přístupných geneaologických databází a pokud vše vyjde, dokáží se dostat k příbuzným hledané osoby a vytvořit rodostrom daného člověka.

Mnozí odborníci tuto metodu vnímají jako zásadní, co se týče řešení starších případů. „V uplynulých letech využití této metody vedlo k průlomům v mnoha odložených případech. Nebo k nalezení dlouhodobě pohřešovaných lidí,“ upozorňuje CNN.

Třeba známého sériového vraha Josepha Jamese DeAngela, tedy Zabijáka z Golden State, policisté díky této metodě zatkli po více než 40 letech od doby, kdy vraždil. Přitom bez této metody by zřejmě nikdy nebyl dopaden. A stejný postup přispěl například i k vyřešení případu vraždy mladé ženy z New Yorku po dvaačtyřiceti letech.

Bohužel, v případu Chlapce z krabice detektivové DNA vraha k dispozici nemají.

Žijící příbuzní

Už když úřady pohřbívaly tělo chlapce, ponechali si detektivové část jeho ostatků pro případ, že by z nich jednou mohli zjistit totožnost. První analýzy DNA ale výsledek ještě nepřinesly. Vykonat další pokus se policisté rozhodli v roce 2019. Tehdy exhumovali chlapcovo tělo a odebrali další vzorky. „Tentokrát už znali metodu genetické geneaologie a výsledky analýzy nahráli do veřejně přístupných databází,“ uvádí CNN.

Jeden z policejních plakátů s fotkou Chlapce z krabice. Mrtvolu čtyřletého hocha někdo v roce 1957 odložil do krabice v lese. Chlapce zřejmě někdo zabil. Jeho identitu policisté zjistili až letos. Jmenoval se Joseph Augustus Zarelli.Zdroj: Wikimedia Commons, Philadelphia Police Department, volné dílo

Díky mravenčí práci se postupně dostali až k chlapcovým příbuzným z matčiny strany. Jak upozorňuje list Philadeplhia Inquirer, pátrání v databázích trvalo dva a půl roku a zapojili se do něj i zahraniční odborníci.

Vedoucí týmu byla známá forenzní geneaoložka Colleen Fitzpatricková. „Byl to nejnáročnější případ, jaký si pamatuji. Pracovali jsme dnem i nocí,“ uvedla.

Sériový vrah Kuzmin: Zrůda z Moskvy lovila děti, těla pak házela do vody

Vše se ale nakonec vyplatilo. „Vyšetřovatelé identifikovali chlapcovu matku, a dostali se k jeho rodnému listu, ve kterém bylo zapsáno i jméno otce. Po vykonání dalších testů skutečně potvrdili, že muž zapsaný v dokumentu byl opravdu Josephovým biologickým otcem,“ zmiňuje CNN. Joseph se narodil 13. ledna 1953.

Jména rodičů policisté prozatím odmítli zveřejnit. „Uvedli ale, že jsou oba už mrtví,“ píše list Philadelphia Inquirer.

Někteří chlapcovi blízcí příbuzní přesto stále žijí a právě kvůli tomu jména rodičů zůstávají utajená. „Naživu je několik Josephových sourozenců, a to jak na matčině, tak na otcově straně,“ uvedl Smith.

Horor, jaký by neměl zažít nikdo

Očekává se, že se všemi těmito poznatky detektivové vnesou do případu Chlapce z krabice minimálně více světla. Okolnosti, za kterých zemřel, i důvod, proč se k němu nikdo nehlásil, jsou totiž stále zahaleny tajemstvím, které neprolomilo ani pětašedesát let trvající vyšetřování. Ví se jen, že jeho smrt byla brutální.

Vše začalo v únoru 1957. „Tehdy vysokoškolský student v lesích u Filadelfie našel krabici s hrůzným obsahem,“ píše list The New York Times. Uvnitř bylo do levného povlečení na polštář zabaleno mrtvé nahé tělo malého hocha.

Ostatky byly v děsivém stavu. „Za svůj krátký život dítě prožilo peklo, jaké by neměl zažít nikdo,“ zmínila filadelfská policejní komisařka Danielle Outlawová.

Jedna z policejních podobizen Chlapce z krabice. Mrtvolu čtyřletého hocha někdo v roce 1957 odložil do krabice v lese. Chlapce zřejmě někdo zabil. Jeho identitu policisté zjistili až letos. Jmenoval se Joseph Augustus Zarelli.Zdroj: Wikimedia Commons, Carl Koppelman, CC BY-SA 4.0

Detektiv Smith doplnil, že někdo hocha zmlátil. Rány a šrámy měl po celém těle. Někdo mu také buď těsně před smrtí nebo po smrti ostříhal blonďaté vlasy tak, že vypadaly jako oholené. „Na jeho těle stále byly chomáče ostříhaných vlasů,“ připomíná Philadelphia Inquirer.

Ostatky byly v takovém stavu, že se vyšetřovatelům nepodařil určit přesnou dobu smrti ani přesný věk. „Hoch byl také výrazně podvyživený,“ uvádí stanice CBS News.

Podle pitvy dítě zemřelo na následky tupých úderů. „Chlapec utrpěl mnohočetné oděrky, pohmožděniny, subdurální krvácení,“ nastínil Smith. Zadní část chlapcovy hlavy byla doslova rozdrcená.

Rodina jako z hororu. Manželé brutálně znásilňovali a vraždili. I vlastní děti

Případ vzbudil velký mediální zájem. Noviny zaplnily chlapcovy fotografie, v ulicích visely letáky s jeho snímky. „Policisté s fotkami obcházeli místní sirotčince, dokonce pořídili snímky, na nichž oblékli chlapcovo tělo do šatů a posadili ho, aby vypadal na fotkách jako živý,“ nastiňuje list Philadelphia Inquirer.

Detektivové dostali stovky tipů na jméno oběti, žádná stopa ale nakonec nikam nevedla. A zjistit, za jakých okolností chlapec zemřel, kdo zabíjel a proč, bez toho, aniž by policisté znali totožnost oběti, bylo prakticky nemožné. „Chlapec byl pohřben na hřbitově určeném pro uložení ostatků neznámých lidí. Zde ležel až do roku 1998, kdy byly jeho pozůstatky přemístěny na filadelfský hřbitov Ivy Hill. Na náhrobním kameni je vytesáno Neznámé americké dítě,“ uvádí CNN. Dobrovolníci na hrob dosud nosí kytky.

Syn cirkusáků?

Postupem let policisté opětovně případ otevírali, nikdy se ale nepovedl žádný pokrok. Vzniklo několik teorií o identitě a smrti Chlapce z krabice, žádnou se ale nikdy nepodařilo prokázat.

Nikam nevedly například ani předměty nalezené na místě. „Nedaleko těla ležela mužská menčestrová čepice. Policisté zjistili, že ji prodal místní obchod. Majitelka obchodu čepici poznala a vzpomněla si, že do jejího obchodu přišel muž, který jí měl na sobě. Muže se ale nikdy nepovedlo vypátrat. Kartonová krabice, ve které bylo uloženo tělo, pak pocházela z obchodu nedaleko prodejny s oděvy. Na krabici byl nápis: Nábytek, křehké, neotevírat s nožem. Původně se v ní prodával kočárek,“ píše list The New York Times. Víc se ale zjistit nepovedlo.

Mezi policisty i lidmi okamžitě začalo kolovat několik teorií. „Zmiňovalo se třeba, že chlapec byl uprchlíkem z Maďarska, kde v roce 1956 došlo k brutálnímu potlačení protikomunistické revoluce. Nebo že byl synem lidí od cirkusu, kterým zemřelo několik dětí za podivných okolností,“ uvádí list The New York Times.

Seriálové zpracování případu



- Případ Chlapce z krabice inspiroval i tvůrce známého amerického detektivního seriálu.

- Konkrétně vražda malého chlapce nalezeného v krabici v lese posloužila jako podklad pro scénář jednoho z dílů seriálu Odložené případy (originální název Cold Case, epizoda 14, série 1)

- Seriál se odehrává ve Filadelfii, a zaměřuje se na jednotku detektivů, kteří řeší odložené případy. Většina příběhů z jednotlivých epizod je smyšlená, u některých se ale tvůrci inspirovali skutečnými kriminálními případy, ať už z Filadelfie nebo jiných amerických měst

- V seriálu je v dílu Chlapec z krabice identicky nalezeno tělo mrtvého zavražděného malého chlapce s ostříhanými blond vlasy pohozené v krabici v lese (i způsob nalezení těla v seriálu odpovídá tomu, jak se to odehrálo ve skutečnosti)

- V seriálu detektivové po letech případ vyřeší. Tvůrci se už volně inspirovali jednou ze skutečných vyšetřovacích verzí. Seriáloví policisté zjistí, že chlapec byl nemanželským dítětem jedné z jeptišek, která pracovala v sirotčinci, kde žil. Chlapce si nikdo nechtěl adoptovat pro jeho divokou povahu. Jeho matka tedy kvůli tomu, aby se zklidnil, uprosila lékaře, aby na chlapci vykonal léčbu elektrošoky. Na následky zákroku ale hoch umírá, a další z jeptišek jeho tělo odloží v krabici v lese.

Jedním z nejzapálenějších vyšetřovatelů byl Remington Bristow, který pracoval pro filadelfský úřad koronera. Tento muž přišel s teorií o tom, že chlapec mohl žít a zemřít v soukromém sirotčinci, který se nacházel pouhých 2,5 kilometru od místa nálezu těla. Nejpravděpodobnějším scénářem podle Bristowa bylo, že chlapec se narodil jako nemanželské dítě nevlastní dcery muže, který v domě působil jako pěstoun. A jako takového se rodina rozhodla chlapce zbavit. „Bristow se dokonce zúčastnil obhlídky při prodeji domu a našel kočárek, který podle něj velmi dobře mohl být prodáván v krabici, v jaké se našlo chlapcovo tělo. Objevil také povlečení podobné tomu, v jakém byl zabalen mrtvý hoch,“ připomíná starší článek CNN.

Bristow rovněž tvrdil, že chlapec mohl umřít při náhodné nehodě. „Měl totiž pečlivě ostříhané nehty, což mělo dokazovat, že se o něj zřejmě někdo staral,“ zmiňovala CNN.

Policisté i vyšetřovatelé z Vidocq Society se teorií zabývali, nakonec ji ale vyloučili s tím, že neexistuje žádný záznam o tom, že by v daném pěstounském domově kdy žil podobný chlapec.

Záhadné svědectví ženy jménem M

Zatím nejpravděpodobněji se jevil příběh, na který vyšetřovatelé narazili v roce 2002. „Tehdy se filadelfským úřadům ozval psychiatr z Ohia s tím, že má pacientku, která tvrdí, že znala Chlapce z krabice. Její rodiče kdysi koupili neznámého chlapce jako novorozeně od obchodníků s lidmi,“ připomíná list Philadelphia Inquirer.

Pacientka byla nejdříve známá pouze pod zkratkou M, později se zjistilo, že se jmenovala Martha. Za svědkyní vyjeli vyšetřovatelé z Vidocq Society a vyslechli ji za přítomnosti psychiatra. „Žena jim řekla, že se chlapec jmenoval Jonathan, a že ho rodina týrala a sexuálně zneužívala,“ uvádí Philadelphia Inquirer.

Kauza Kalinka Bamberski: Zoufalý otec vypátral vraha své dcery, nechal ho unést

Jednou měl kluk tím, že vyzvracel večeři, nazlobit své mučitele tak moc, že ho Marthina matka brutálně zmlátila. Chlapec pak podle svědkyně na následky bitky zemřel při večerním koupání. „Martha řekla, že pak svou matku doprovodila na místo, kam odložily krabici s tělem,“ uvádí Philadelphia Inquirer.

Podle vyšetřovatelů byla ženina slova nanejvýš důvěryhodná. Uvedla totiž i detaily, které policie o chlapci nikdy nezveřejnila. Nakonec byla ale i tato teorie smetena ze stolu - jednak žena trpěla psychickými problémy, jednak lidé z okolí domu, kde měla žít v době smrti chlapce, uvedli, že žádný malý kluk s rodinou nikdy nepobýval.

Vše ještě zkomplikovalo, když v roce 2017 média vypátrala pravé jméno svědkyně a žena od té chvíle přestala mluvit s policisty a dokonce údajně opustila Spojené státy. Zda po odhalení chlapcovy identity policisté nadále pracují i s verzí, že v něčem Martha mluvila pravdu, je nejasné.