Příběh Australanky Kathleen Folbiggové si lidé dlouho vyprávěli s hrůzou v očích a znechucením v hlase. Nazývali ji nejhorší sériovou vražedkyní Austrálie, která zabila své čtyři malé děti. Zdá se ovšem, že se nyní pohled na událost mění. Nové důkazy Folbiggovou vykreslují jako zdrcenou ženu, která kvůli nešťastné genetické mutaci přišla o všechny své děti. A pak za jejich smrt strávila dvě desetiletí za mřížemi. Případ je zřejmě jedním z nejzávažnějších justičních omylů v zemi.

Kathleen Folbiggová u soudu NSW Coroners Court, 1. května 2019 | Foto: Profimedia/Joel Carrett/AAP Image via AP, File

V roce 1989 jí zemřelo novorozeně a v následujících deseti letech i její další tři děti. Žádné se nedožilo dvou let. Za jejich vraždu ji odsoudili v roce 2003 i přes to, že neexistovaly žádné fyzické důkazy, že může za jejich smrt. Celou dobu navíc trvala na tom, že zemřely přirozenou smrtí. Pětapadesátiletá Kathleen Folbiggová strávila za mřížemi v australském Graftonu 20 let z 25letého trestu.

Nedávné vyšetřování imunologů její tvrzení potvrdilo. Ukázalo se, že dcery Folbiggové sdílely vzácnou genetickou mutaci CALM2 G114R, která může způsobit náhlou srdeční zástavu. U synů naopak našli mutaci, kterou odborníci u myší spojují s náhlým vznikem epilepsie. Už při dřívějším vyšetřování se ukázalo, že jeden z chlapců trpěl několik měsíců před smrtí právě epileptickými záchvaty, uvedla stanice BBC.

Na základě nových důkazů generální prokurátor Nového Jižního Walesu Michael Daley v pondělí oznámil, že Folbiggové udělil milost. „Dnešní den je vítězstvím vědy a zejména pravdy,“ svěřila se osvobozená žena australskému zpravodajskému webu News.com.au.

První večer strávila s přáteli u pizzy s nostalgickým drinkem

Ještě v ten samý den se dostala na svobodu. Okamžitě zamířila na farmu na severu Nového Jižního Walesu, kde pro ni nejlepší přítelkyně Tracy Chapmanová již dříve vytvořila útočiště. „Aby měla klid, ticho a byla obklopena zvířaty,“ řekla televizi 9News.

Folbiggová sdělila, že na své čtyři děti, Caleba, Patrika, Sáru a Lauru, myslela ve vězení každý den. „Posledních dvacet let jsem na ně vždycky myslela a vždycky myslet budu. Truchlím pro ně, strašně mi chybí a mám je moc ráda,“ uvedla.

Svůj první večer na svobodě oslavila s přáteli a rodinou v pyžamu u pizzy, kterou spláchla kahluou s colou. „Je to přesně to, co všichni pili v klubech před dvaceti lety,“ odpověděla Chapmanová na otázku, proč si k pití vybrali právě tento alkohol.

Nově svobodná žena se údajně hluboce divila tomu, kam pokročila technologie. Štěstí jí přinášely i nejobyčejnější činnosti, jako například možnost používat opravdovou lžičku. „Udělala si šálek čaje s opravdovým hrnkem a opravdovým podšálkem, což asi zní dost jednoduše… ale je za to vděčná,“ usmívala se Chapmanová.

Zdroj: Youtube

Právnička Folbiggové Rhanee Regoová sdělila, že osvobozená matka necítí žádnou nenávist, pouze vděčnost. „Žádáme všechny, aby jí dopřáli soukromí, zatímco si užívá první kousek svobody a každý den uctívá památku svých dětí,“ dodala.

Co matku ještě čeká

Propuštění Folbiggové z vězení je jen začátek dlouhého procesu očištění jejího jména. Podle Daleyho je ovšem předčasné mluvit o odškodnění. „Udělení milosti znamená pouze to, že si nemusí odpykat zbytek trestu a že o zrušení jejího odsouzení bude rozhodovat odvolací trestní soud,“ prohlásil v pondělí.

Folbiggová o penězích zatím také mluvit nechce. „Je příliš brzy na to mluvit o odškodnění nebo čemkoliv jiném než o zrušení rozsudků,“ řekla její právnička.

Kompenzace by se přitom podle odhadů mohla vyšplhat v přepočtu až na 441 milionů korun. „Nejdůležitější ovšem nyní pro matku je získat popel svých dětí,“ dodala Regoová.

Ten má u sebe její bývalý manžel, Craig Folbigg. Daley uvedl, že s otcem dětí mluvil a že exmanžel novým důkazům nevěří. „Craig je zdrcený člověk a jeho názor na to, co se stalo s jeho čtyřmi dětmi, se nezměnil,“ řek jeho právník Danny Eid.

Nešťastný příběh Kathleen Folbiggové začal v roce 1989, kdy její novorozený syn Caleb zemřel jen 19 dní po porodu. Během následujících 10 let zemřely i další tři děti. Patrik v 8 měsících, Sára v 10 měsících a Laura v 18 měsících. Každého z nich našla mrtvého právě odsouzená matka.

Policejní vyšetřování začalo v roce 1999 v den, kdy zemřela Laura. Trvalo pak více než dva roky, než Folbiggovou odsoudili. V té době se jí rozpadlo manželství a Craig začal spolupracovat s policií na budování případu proti ní.

Policii předal její deníky, které podle žalobců obsahovaly nejhlubší myšlenky matky, kterou mučila vina za podíl na smrti dětí. Při zkoumání ostatků se ale nepodařilo najít žádné fyzické důkazy, že by jim Folbiggová ublížila. Bez jiného věrohodného vysvětlení jejich smrti se ovšem podezření nadále soustředilo na ni.

Porota se tehdy opírala o argument obžaloby. Podle té byla šance, že čtyři ani ne dvouleté děti z jedné rodiny zemřou přirozenou smrtí, tak nekonečně malá, že se dá přirovnat k létajícím prasatům, napsala stanice CNN.