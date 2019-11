Vietnamská policie zadržela osm lidí, které spojuje s nálezem 39 mrtvých těl v kamionu na jihovýchodě Anglie. Již v pátek přitom tamní úřady v souvislosti s případem zadržely dva muže, které podezírají z pašování lidí.

V kamionu z Bulharska našla britská policie 39 mrtvých lidí | Foto: ČTK/AP/UK Pool

O zatčení dalších podezřelých ve Vietnamu informovala agentura Reuters s odvoláním na místní média. „Na základě toho, co jsme se od podezřelých dozvěděli, zahájíme boj proti podobným skupinám a budeme se snažit zabránit nelegálním převozům lidí do Velké Británie,“ citovala agentura šéfa policistů z provincie Nghe An.