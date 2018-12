Americký prezident Donald Trump v úterý podepsal jednostránkové memorandum, kterým zřizuje nové vesmírné velitelství ozbrojených sil Spojených států. Od tohoto kroku si Pentagon slibuje lepší organizaci a rozvoj amerických vojenských aktivit ve vesmíru. Informovala o tom agentura AP.

Podplukovník Joe Buccino, mluvčí náměstka ministra obrany Patricka M. Shanahana uvedl, že zřízení kosmického velitelství je „kritickým krokem k urychlení našich vesmírných schopností, zaujmutím postavení k obraně našich životně důležitých národních zájmů a odrazení našich nepřátel. Toto bojové velitelství povede vesmírné operace a rozvine doktrínu vesmírného boje, taktiky a technik.“

Dodal, že Pentagon bude pokračovat v přípravě legislativního návrhu, který by naplnil prezidentovu vizi o vytvoření vesmírných sil. Financování vesmírného velitelství již bude součástí rozpočtu na fiskální rok 2020, který bude zveřejněn příští rok v únoru.

Trumpův příkaz dává nový impuls desetiletí trvající snaze o reorganizaci a zlepšení vojenského technologického pokroku ve vesmíru. Tomu se občas dostávalo menší pozornosti, protože se letectvo soustředilo na bojové letouny a další priority. Cílem nového vesmírného velitelství bude zastřešit americké vojenské vesmírné operace a urychlit technologický vývoj.

Ochrana satelitů před Čínou a Ruskem

Jedním z hlavních priorit nového velitelstvá bude rovněž nalezení způsobů, jak ochránit americké satelity. Ty jsou pro americké ozbrojené síly životně důležité při navigací, komunikaci i sledování povrchu Země. Tento krok přitom přichází v době, kdy v americké armádě sílí obavy, že Čína a Rusko pracují na způsobech, jak rušit, vypnout nebo zcela zničit americké satelity.

Memorandum přitom obsahuje pouze velice málo podrobností o nadcházejím dlouhém a komplikovaném procesu. V něm ministerstvo obrany vyčlení různé vesmírné jednotky napříč americkými vojenskými službami a sloučí je do jedné více koordinované nezávislé organizace.

Podle jednoho z amerických představitelů, který si nepřál být jmenován, se v prvním kroku bude jednat o přibližně stávajích 600 příslušníků ozbrojených sil. Jejich počet by se pak měl během několika příštích let navýšit minimálně o další tisícovku. Především tento personál by mohl stát na 800 milionů dolarů (přes 18 miliard Kč) v příštích pěti letech.

První krok k vesmírným silám

Trumpův příkaz ke zřízené vesmírného velitelství není součástí jeho úsilí o vytvoření samostatných „vesmírných sil“. Ty by se měly podle jeho představ stát vedle armády, námořnictva, námořní pěchoty, letectva a pobřežní stráže, šestou samostatnou složkou amerických ozbrojených sil. Je však obecně považován za první krok tímto směrem.

„Když jde o obranu Ameriky, nestačí pouhá americká přítomnost ve vesmíru. Potřebujeme americkou dominanci ve vesmíru,“ prohlásil prezident před červnovým zasedáním sboru pro otázky amerického vesmírného programu. USA, které v posledních letech mimo jiné z finančních důvodů omezily výdaje na vesmírný program, podle Trumpa nesmějí dopustit, „aby nás vedly Čína, Rusko a další země“.

Pro svůj plán se se mu podařilo již získat podporu části republikánských zákonodárců. Zahrnout jeho financování do letošního armádního rozpočtu se mu však podle televize CNN podařilo jen zčásti.

Viceprezident Mike Pence v srpnu uvedl, že Spojené státy do roku 2020 vytvoří organizační strukturu svých kosmických vojsk, aby si zajistily převahu ve vesmíru. Plán ještě musí schválit Kongres. Dřív byl podle Pence vesmír pokojný a nekonfliktní, teď je ale „přeplněný a nepřátelský“.