ON-LINE: Princ Harry si vzal Meghan Markleovou. Po projížďce následuje party

Evropská unie nemá v úmyslu vypovědět jadernou dohodu s Íránem ani poté, co se z ní vystoupí Spojené státy. Prohlásila to německá kancléřka Angela Merkelová. "Přestože tato dohoda není dokonalá, je lepší než žádná dohoda," uvedla Merkelová na tiskové konferenci v černomořském letovisku Soči poté, co absolvovala jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.