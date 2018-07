Přítel, nebo nepřítel? Trump si není u Putina jistý, považuje ho za konkurenta

Americký prezident Donald Trump nemůže říct, zda je jeho ruský protějšek Vladimír Putin přítel. Společná schůzka s ruským prezidentem však přesto může být podle jeho slov nejsnazší částí cesty do Evropy, která zahrnuje summit NATO a návštěvu Velké Británie.

Trump při setkání s novináři před týdenní cestou po Evropě zopakoval svou kritiku spojenců z NATO, kteří podle jeho slov nevykládají dost na obranu. Poukázal také na napětí v britském kabinetu v souvislosti s rezignací několika ministrů na protest proti vládním plánům na brexit.

„Mám NATO, mám Spojené království, které je v trochu v turbulencích, a mám Putina. Upřímně, Putin může být nejsnadnější z nich. Kdo by si to pomyslel,“ řekl Trump. „Uvidíme, jak to půjde,“ uvedl k plánované schůzce s ruským prezidentem, která se uskuteční v pondělí ve finských Helsinkách po summitu NATO.

Na novinářský dotaz, zda je Putin přítel nebo nepřítel, americký prezident řekl: „V současné době na to opravdu nemůžu odpovědět. Co se týče mě, je to konkurent.“

Trump, jehož volební kampaň v roce 2016 je zkoumána pro možnou tajnou dohodu s Ruskem, opakovaně říká, že chce mít s bývalým nepřítelem ze studené války dobré vztahy.

Nic na tom nemění ani napětí, které v posledních letech mezi Moskvou a Západem roste kvůli ruskému angažování na Ukrajině, v Sýrii a ovlivňování voleb po celém světě. Trump přitom odmítl jakoukoli tajnou dohodu s Ruskem.