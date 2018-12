Přítelkyně Babiše juniora: Nechci nic vysvětlovat, jsem jen malý člověk

„Je to můj osobní život a nehodlám o něm s nikým diskutovat,“ uvedla třicetiletá žena a dodala, že mediální tlak ohrožuje zdraví její matky. „Moje maminka je starší člověk a novináři ji dohnali k infarktu. Leží teď v nemocnici.“

Reportéry Práva odkázala na premiéra Andreje Babiše, jeho syna nebo manžele Protopopovy. „Je to třeba řešit s lidmi nahoře, s těmi, kteří mají vysoké postavení,“ vysvětlila.

Serveru iRozhlas se již ve čtvrtek podařilo zjistit, že Jelizaveta s největší pravděpodobností žije společně se svým přítelem ve švýcarské Ženevě. Podle českého premiéra se s jeho synem po více než ročním vztahu zasnoubili.

