Pro Rusko už nejsou Spojené státy cílem, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump ve středu opět zopakoval, že Rusko již necílí na Spojené státy a nepokouší se zasahovat do americké politiky. Odmítá tak naslouchat varování amerických tajných služeb. Své kritiky Trump obvinil, že se stávají vyšinutými.

Den poté, co se pokusil ztišit politický rozruch nad tím, že se mu během pondělního summitu v Helsinkách nepodařilo konfrontovat ruského prezidenta Vladimíra Putina s obviněními, že Rusko ovlivňovalo americké prezidentské volby v listopadu 2016, Trump zaujal svůj typický vzdorný postoj těla a rezolutně odmítl hodnocení Ruska zpravodajskými službami.

„Žádný prezident nikdy nebyl tak tvrdý, jako já na Rusko,“ prohlásil Trump ve středu před schůzkou kabinetu v Bílém domě. Dodal přitom, že Putin „tomu rozumí a není z toho šťastný“. Na otázku jednoho z přítomných novinářů, zda jsou pro Rusko stále Spojené státy cílem, Trump zavrtěl hlavou a řekl: „Ne.“

Trumpovy komentáře následovaly po sérii ranních tweetů, ve kterých republikánský prezident uvedl, že jeho těžce kritizovaný summit s Putinem by mohl nakonec vyústit „ve velké výsledky“ a obvinil své kritiky z duševní poruchy.

Americký prezident po svém návratu z Finska čelí silné kritice z obou pólů politického spektra. Podle ní se obrátil proti své zemi, když na summitu nedokázal vzdorovat Putinovi a prohlásil, že nevidí důvod, proč by mělo Rusko do prezidentských voleb zasahovat. V úterý po svém návratu vysvětloval, že se přeřekl a chtěl říct, že Rusko do voleb zasahovalo, ale neovlivňovalo je.

Představitelé amerických tajných služeb si stojí za tím, že ruské úsilí o zasahování do voleb pokračuje a nyní se zaměřuje na nadcházející listopadové volby do Kongresu. Členové Kongresu z obou stran již navrhli možné zpřísnění sankcí proti Rusku a zesílení bezpečnosti před listopadovými volbami.