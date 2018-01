Proč Íránci protestují? Práci nemá třetina mladých

Velké události často začínají malými věcmi. Masové nepokoje v Íránu, které si vyžádaly smrt 22 lidí, odstartovalo zdražení vajec. Frustrace lidí bublala ale již minimálně od loňských prezidentských voleb. Minulý čtvrtek vyšly do ulic stovky lidí ve městě Mašhád, protesty se pak rychle rozšířily do dalších 80 měst. Íránci očekávali, že zrušení sankcí výměnou za ukončení jaderného programu spustí ekonomické reformy. Nestalo se tak.

I když Íránská revoluční garda prohlašuje, že protesty skončily, úřady nadále zatýkají.

Íránci se odvážili protestovat naposledy před devíti lety. I když se současné protesty zdají menší než ty v roce 2009, jsou ale o to více intenzivní. Provolávání hesel typu „smrt Ájatolláhu Chameneí“, který je duchovní vůdce a faktická hlava země, si koleduje o těžký trest. Masové zpochybňování režimu je v přísně konzervativní zemi novinka.

Vláda se až na výjimky násilným zásahům vyhýbá. Používá raději preventivní metody jako je zatýkání. Ve věznicích skončilo zatím přes tisíc osob, mezi kterými je i bývalý prezident Mahmúd Ahmadínežád. Demonstranti však žádného politického vůdce nemají. Vláda začala přísně cenzurovat sociální sítě a internet.

Jak píše list The Economist, současné dění vypovídá o třech věcech. Agresivní zahraniční politika u domácího publika silně naráží. Íránská vláda posílá ročně miliardy dolarů ozbrojencům v pásmu Gazy, Libanonu a Jemenu a podporuje režim krvavého diktátora Bašára Asada v Sýrii.

Írán také využívá slábnoucí moci USA na Blízkém východě. Vyplňuje po nich mocenské vakuum, což znepokojuje odvěkého sunnitského rivala Saúdskou Arábii.

Hesla demonstrantů „opusťte Sýrii, pamatujte na nás!“ (Leave Syria, remember us!) nebo „nedáme život za Gazu ani za Libanon, ale za Írán!“ (Not Gaza, not Lebanon, my life for Iran!). Tento fakt jen potvrzují.

Druhý vzkaz demonstrantů je ještě jasnější. Ke slibovaným reformám prezidenta Hasana Rúháního, který pomocí protizápadní rétoriky loni obhájil svůj post, nedošlo.

Když jeho země v roce 2015 podepsala mezinárodní smlouvu o omezení svého jaderného programu výměnou za zrušení sankcí ze strany Spojených států a dalších velmocí, Rúhání to svým voličům prezentoval jako nový start.

I když ekonomika rostla, obyčejný Íránec v průměru za poslední desetiletí zchudl o 15 procent, cituje Economist průzkumy. Zdražení základních potravin lidi zkrátka rozhněvalo. V zemi je podíl nezaměsntaných 12,7 procenta, přičemž mezi mladými lidmi (15 - 24 let) nemá práci více než třetina lidí.

A za třetí, i kdyby Rúhání chtěl opravdu reformy provést, neobejde se bez podpory Íránské revoluční gardy.

Vojenská složka fungující nezávislé na íránské armádě byla založena po islámské revoluci v roce 1979, kdy byla nastolena vláda islámských šíitských fundamentalistů. Jejím úkolem je střežit odkaz revoluce a chránit zemi od vnějších i vnitřních nepřátel. Organizace dnes kromě vojenství ovládá celá odvětví průmyslu jako stavebnictví nebo výrobu aut.

Rúhání je příliš slabý na to, aby svrchovanou gardu ovládal nebo šel do konfliktu s konzervativními duchovními. Třímá v rukou ale dostatečně silné zbraně na to, aby veřejnost umlčel. Protestům ale stěží bude moci zabraňovat donekonečna.