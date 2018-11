Prokuratura obžalovala bývalé katalánské lídry. Za vzpouru jim hrozí 25 let

Španělská prokuratura obžalovala bývalé katalánské vedení ze vzpoury. Nejvyšší trest 25 let žádá pro bývalého katalánského vicepremiéra Oriola Junquearase. Tresty od 17 let do osmi měsíců vězení požaduje i pro další téměř dvě desítky politiků. Informoval o tom deník El País.

Katalánští politici, z nichž devět jich je ve vazbě a někteří už více než rok, jsou obviněni kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska, které uspořádala tamní vláda loni 1. října i přes zakazující verdikty ústavního soudu, a rovněž kvůli rezoluci o nezávislosti Katalánska, kterou přijal loni 27. října regionální parlament. O tom, že s nimi proběhne proces, rozhodl na konci října španělský nejvyšší soud. ČTĚTE TAKÉ: Španělský nejvyšší soud nařídil proces s bývalými katalánskými vůdci Nejvyšší trest v tomto soudním procesu žádá prokuratura za vzpouru a zpronevěru peněz (na uspořádání referenda) pro Junquerase, který byl katalánským vicepremiérem a ministrem hospodářství od ledna 2016 do loňského října. Kromě bývalého vicepremiéra je ve vazbě další pětice bývalých ministrů katalánské vlády, bývalá předsedkyně katalánského parlamentu Carme Forcadellová a vůdci dvou nejvýznamnějších separatistických sdružení Jordi Sànchez z Katalánského národního shromáždění (ANC) a Jordi Cuixart z organizace Omnium Cultural. Puigdemont stále na útěku Naopak bývalý prezident regionu Carles Puigdemont, který hrál v nezákonném referendu o nezávislosti klíčovou roli, uprchl do Belgie. Chvíli pobýval i v Německu, kde byl na základě evropského zatykače zadržen, ale o deset dní jej propustili na kauci. Německý soud totiž uvedl, že jej může do Španělska vydat pouze na základě obvinění z korupce, a ne kvůli rebélii, jelikož to podle německého práva není možné. Po tomto rozhodnutí španělský vrchní soudce Pablo Llarena mezinárodní zatykač odvolal. V současném soudním procesu proto nefiguruje, protože Španělsko nepovoluje soudní řízení v nepřítomnosti. ČTĚTE TAKÉ: Puigdemont se uchýlil do belgického Waterloo. Mimo Španělsko už mu trest nehrozí Katalánský parlament vyhlásil nezávislost loni 27. října po uskutečnění zakázaného referenda. Tento krok vyvolal nejhorší politickou krizi ve Španělsku od roku 1975, kdy se po smrti dlouholetého diktátora Francisca Franca vrátila země zpět k demokracii. Potlačení referenda Centrální vláda se pokusila zmařit referendum silou. Bezpečnostní složky obsadily část škol, ve kterých se referendum konalo. Policie provedla razie na katalánských úřadech a na voliče použila obušky a gumové projektily. Po jednostranném vyhlášení nezávislosti pak převzala přímou kontrolu nad bohatým regionem na severovýchodě Španělska, odvolala katalánskou vládu a nařídila nové regionální volby. Katalánské separatistické strany ve volbách, které se konaly v prosinci 2017, opět získaly regionálním parlamentu mírnou většinu. Jsou však rozdělené v tom, jakou zvolit strategii v úsilí o dosažení nezávislosti. ČTĚTE TAKÉ: Protesty v katalánské metropoli Barceloně. Policie se střetla s demonstranty Socialistický španělský premiér Pedro Sánchez zaujal ke Katalánsku smírnější přístup než předchozí konzervativní vláda, kterou na začátku tohoto roku jeho kabinet nahradil. Jeho vláda nabídla Kataláncům hlasování o širší autonomii, ale kategoricky vyloučila referendum o sebeurčení nebo nezávislosti.

Autor: Andrea Gričová