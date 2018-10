Debakl a zemětřesení, hodnotí německá média nezdar CSU a SPD ve volbách

Propadák, zemětřesení či debakl. Tak hodnotí výsledek německých zemských voleb místní média. V těch zvítězila Křesťanskosociální unie (CSU), která však zaznamenala nejhorší výsledek za posledních sedmdesát let. Nevalné výsledky pak měli i sociální demokraté (SPD), kteří nepřekonali hranici deseti procent a v jejich případě se hovoří o debaklu.

To podle komentátorů může ovlivnit i Berlín a německou vládu velké koalice CDU/CSU a SPD vedené kancléřkou Angelou Merkelovou.

Už tak dost kritizovaná její vláda by podle agentury Reuters mohla upadnout do ještě větší nestability. "Následky voleb mohou přinést zemětřesení ve vládě," uvádí například deník Die Welt.

Z hlasování podle něj vyplývá, že lidé volili zejména proti velké koalici v Berlíně kancléřky Angely Merkelové. Podle Die Welt touží řada členů po odvetě vůči kancléřce, kterou část z nich viní za špatný výsledek své strany.

Alternativa jsou Zelení

"Věčná vládní strana výrazně ztratila. Její s malými přestávkami desetiletí trvající jednobarevná vláda v Bavorsku je zřejmě navždy minulostí," píše server Spiegel Online o CSU, která ve volbách získala 37,2 procenta hlasů. To je nejhorší výsledek od roku 1950. Podle serveru za to můžou hlavně Zelení, kteří jsou nyní vnímáni jako věrohodná alternativa, a také to, že program CSU už neodpovídá dnešní době.

Sociální demokraté (SPD) podle Reuters doufali, že boj ohledně přístupu k migrantům, který se rozhořel mezi Křesťanskosociální unií a (CSU) a její sesterskou Křesťanskodemokratickou unií (CDU) by mohl naopak pomoci k lepšímu výsledku právě SPD. Nic z toho se však nestalo, naopak. Strana ve volbách získala pouhých 9,7 procenta. Pro stranu, která výrazně oslabuje v celém Německu, je to nejhorší výsledek v Bavorsku od druhé světové války.

To vyvolává v zemi diskuzi o udržitelnosti jejího spojenectví právě s CDU/CSU Angely Merkelové na národní úrovni.

"Bezpochyby povede volební výsledek ke sporům a otřesům v Bavorsku a v Berlíně - pravděpodobně ale teprve za dva týdny po volbách v Hesensku," uvedl list Sächsische Zeitung. Načasování ale podle něj jisté není, události mohou dostat takovou vnitřní dynamiku, že k výbuchu dojde i dříve.

Zasáhnout to může Seehofera, Merkelovou i Nahlesovou

Zasáhnout by vedle Seehofera mohl také Merkelovou nebo šéfku SPD Andreu Nahlesovou. Generální tajemník SPD Lars Klingbeil řekl serveru Deutschlandfunk, že členové SPD, kteří nesouhlasili se vstupem strany do vlády, požadují změnu. Vedoucí představitelé již dříve slíbili, že po dvou letech společného vládnutí s CDU/CSU zhodnotí své působení v koalici a rozhodnou, zda je jejich partnerství stále ještě životaschopné.

Podle deníku Berliner Morgenpost teď čekají velkou koalici těžké časy. "Pro velkou koalici, která už špatně začala, to teď bude s oškubanou CSU a poníženými sociálními demokraty ještě těžší".

Vyšší tlak bude tak nyní vyvíjen jednak na šéfku Nahlesovou, aby její strana začala hledat cestu ven z vlády, neujde mu ale ani Merkelová. "Se špatným výsledkem sesterské strany se o kousek přiblížil politický konec Angely Merkelové," uvedl deník.