Spojené státy žádají o okamžité propuštění bývalého příslušníka námořní pěchoty Paula Whelana zadrženého v pátek v Rusku pro podezření ze špionáže. V brazilském hlavním městě, kde se účastnil inaugurace nového prezidenta Jaira Bolsonara, to dnes prohlásil ministr zahraničí USA Mike Pompeo.

Whelan, který se narodil před 48 lety v Kanadě, je šéfem bezpečnostní služby společnosti BorgWarner Group, výrobce automobilových součástek se sídlem poblíž Detroitu, která má některé obchodní partnery i v Rusku. "Společnost BorgWarner je v kontaktu s příslušnými vládními orgány USA, aby pomohla našemu zaměstnanci i vládě," uvedla společnost ve svém prohlášení.

Do Moskvy Whelan přicestoval kvůli sňatku bývalého kolegy z námořní pěchoty s Ruskou. Rodina o něm od pátku neměla žádné zprávy, o jeho zatčení se dozvěděla až v pondělí z médií. Od té doby je v kontaktu s americkými úřady, které ještě nemohly obviněného navštívit.

Starost o bezpečnost

„Děláme si velké starosti o jeho bezpečnost a zdraví,“ uvedla jeho rodina na twitteru. „Jeho nevina nebudí žádné pochyby a doufáme, že jeho práva budou respektována,“ dodala rodina. „Paul je bývalý příslušník námořní pěchoty, pracoval v soukromé bezpečnosti, je si velmi dobře vědom zákonů a rizik spojených s cestováním do některých zemí,“ řekl jeho bratr televizi CBC News. "Je nemyslitelné, že by provedl něco, čím by porušil zákony v Rusku," řekl David Whelan pro The Washington Post.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo řekl, že vláda USA se snaží o zajištění konzulárního kontaktu se zadrženým Američanem. Doufá, že se tak stane v příštích několika hodinách. Americké ministerstvo zahraničí už dříve uvedlo, že požádalo o přístup k zadržené osobě podle ženevské úmluvy. "Čekáme, že ruské úřady tuto žádost schválí," napsalo v krátkém prohlášení.

„Patrně uplyne 72 hodin, než Paul někoho uvidí,“ odhadl jeho bratr. Dnes by se snad mohl dočkat první návštěvy a vybrat si právníka ze seznamu poskytnutého velvyslanectvím, doufá David Whelan.

Whelanovi v Rusku hrozí až dvacet let vězení. O povaze jeho údajné špionážní činnosti ruské úřady nevydaly žádnou zprávu. Americká média spekulují, že Rusové budou chtít Whelana vyměnit za Mariju Butinovou, souzenou ve Washingtonu za spiknutí proti USA. Butinová se přiznala, že se snažila proniknout do americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a předat je do Moskvy.

Zatčení přišlo v době, kdy jsou rusko-americké vztahy takřka na bodu mrazu. Americký prezident koncem listopadu náhle zrušil plánovanou schůzku s Putinem, ke které mělo dojít v rámci summitu G20 v Argentině. Stalo se tak krátce poté, co ruské síly zajaly v Kerčském průlivu, který odděluje ruskou pevninu od Krymu, trojici ukrajinských lodí a jejich posádky uvěznily.

Špionážní skandály

Rusko v poslední době také čelilo několika špionážním skandálům, včetně vyhoštění svého diplomata ze Slovenska. Největším skandálem však byl incident okolo otrávení bývalého důstojníka ruské vojenské rozvědky GRU a britského špiona Sergeje Skripala a jeho dcery v anglickém Salisbury. Británie následně vyhostila 23 ruských diplomatů. Rusko, které jakýkoli podíl na útoku odmítá, poslalo v odplatě domů stejný počet britských diplomatů. Londýn z otravy následně obvinil dva agenty ruské vojenské rozvědky GRU.